Transpordi Varahaldus annab viimase Nordica lennuki lähiajal ostjale üle

Bombardier CRJ900 lennuk, mida Nordica Transpordi Varahalduselt rentis.
Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Nordicale lennukeid rentinud riigiettevõte Transpordi Varahaldus on kõik lennukid maha müünud ning annab lähinädalatel viimase neist ostjale üle. Mida tehakse ettevõtte kontodel olevate miljonite eurodega, ei ole valitsus veel otsustanud.

Transpordi Varahaldusele kuulus seitse 88-kohalist Bombardier CRJ900NG reisilennukit, mida ettevõte rentis Nordica tütarfirmale Regional Jet. Pärast Nordica pankrotti hakkas Transpordi Varahaldus lennukitele ostjat otsima ning mullu juunis löödi käed USA lennundusettevõttega Regional One.

Kliimaministeeriumi liikuvuse asekantsler Sander Salmu ütles ERR-ile, et praeguseks on kuus lennukit Regional One'ile üle antud ning viimase lennuki üleandmine toimub eelduslikult lähinädalatel.

Juba varem on müüdud ära ka lennukite varuosad ja mootorid, mille müügist teenis Transpordi varahaldus umbes viis miljonit dollarit.

Ehkki riik on vastavalt kehtivatele omaniku ootustele otsustanud lennunduse varahalduse ärist väljuda, ei ole veel teada, mis saab ettevõtte varaga. Eelmise aasta lõpus oli ühegi töötajata võlavaba ettevõtte pangakontodel 25 miljonit eurot.

"Otsuseid Transpordi Varahalduse müügitulust laekuva summa kasutamise osas ei ole veel tehtud," tõdes Salmu.

Nordica alustas tegevust 2015. aastal eelmise riikliku lennufirma Estonian Airi pankroti eel ning lendas kuni 2019. aasta sügiseni oma nime alt Tallinnast, hiljem kujunes sellest aga allhanketeenuste pakkuja.

2024. aasta novembris esitasid Nordic Aviation Group ja selle tütarettevõte Regional Jet pankrotiavalduse. Mullu jaanuaris kuulutaski kohus Nordica pankroti välja ning veebruaris järgnes sellele brändinime Xfly kasutanud Regional Jeti pankrotiotsus.

Transpordi Varahaldus on tegutsenud 2015. aasta oktoobrist.

Toimetaja: Karin Koppel

