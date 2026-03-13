X!

Läti keelab mobiiltelefonide kasutuse põhikoolis

Õpilane ja nutitelefon
Õpilane ja nutitelefon Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Läti parlament kiitis heaks seaduseelnõu mobiiltelefonide kasutuse keelamiseks põhikoolis.

Kui seni kehtis keeld ainult 1.–6. klassi õpilastele, siis alates järgmisest õppeaastast on mobiiltelefonide kasutamine koolides lubatud alles alates kümnendast klassist, selgub seimis reedel vastu võetud haridusseaduse muudatustest.

"Muudatused annavad haridusasutuste juhtidele selge signaali piirata mobiiltelefonide sihitut kasutamist koolides. Uuringud näitavad, et isikliku mobiiltelefoni olemasolu, isegi väljalülitatuna, võib negatiivselt mõjutada inimese kognitiivseid võimeid ning suurendada digitaalse väärkohtlemise ohtu. Seetõttu on oluline, et piirang kehtiks tulevikus kogu põhikoolis, et õpilased saaksid tundide ajal paremini õppimisele keskenduda," ütles seimi haridus-, kultuuri- ja teaduskomisjoni esimees Agita Zariņa-Stūre, kes vastutab seaduseelnõu menetlemise eest parlamendis.

Mobiiltelefonide kasutamise keeld põhikoolides jõustub 1. juunil 2026. Erandiks on olukorrad, kui õpetaja on lubanud neid õppeprotsessi osana kasutada.

Toimetaja: Mait Ots

Allikas: LSM.lv

