Lähis-Ida seitse erilendu läksid riigile maksma 800 000 eurot

Araabia Ühendemiraatides reisil olnud Eesti kodanike ning nende Eesti elamisloaga pereliikmete koju aitamiseks korraldatud seitsme erilennu kogumaksumus on 1,476 miljonit eurot, millest Eesti riigi kanda jääb alla 800 000 euro. Ülejäänud osa katab omaosalustasu ja Euroopa Liidu tsiviilkaitsemehhanism, mida Eesti taotleb, sest osal lendudel oli ka teisi Euroopa Liidu kodanikke, teatas välisministeerium.

Eelmise nädala esmaspäeval planeeris välisministeerium viit erilendu ja eelarveks prognoositi umbes miljon eurot.

Piirkonnast toodi seitsme erilennuga ära enam kui 1000 inimest, nende hulgas 855 Eesti kodanikku, nende pereliikmed ja inimesed teistest Euroopa Liidu riikidest.

Välisminister Margus Tsahkna ütles, et piirkonnas on veel mõned inimesed, kellega välisministeerium personaalselt tegeleb. "Palun seejuures kõigil, kes on veel piirkonnas, ja ei ole endast märku andnud, teha seda läbi välisministeeriumi lehe Reisi Targalt," lausus ta.

Dubais viibinutes on segadust tekitanud, kas Araabia Ühendemiraadid (AÜE) kompenseerivad neile ärajäänud lendudest tekkinud majutuse lisakulud või mitte. Tsahkna sõnul suhtles ta sel teemal oma AÜE kolleegiga.

"Kogume praegu infot kõigi Eesti kodanike ja nende elamisloaga pereliikmete kohta, kes pidid pikendama oma majutust Dubais lennuliikluse häirete tõttu ja edastame selle AÜE ametiasutustele, et lubatud kompensatsioon siiski saada," lisas ta.

Välisministeerium palub kõigil Dubais viibinud Eesti inimestel, kel tekkisid ära jäänud lendudest majutuse lisakulud, edastada oma andmed Eesti Abu Dhabi suursaatkonna lehel.