Tarmo kapten: Pärnus võivad jääolud veel raskemaks minna

Pärast kaheksat aastast pausi, kui jäämurdjal Tarmol pole soojade talvede tõttu tööd olnud, on tänavune jäärohke talv Tarmo nina jääs rügamisest lausa punaseks võtnud. 11. veebruarist alates on 63-aastane Tarmo edukalt oma tööd teinud nii Soome lahes kui ka Liivi lahes.

"Jää on kihiti ja kui me sõidame üle, siis on näha, et jää all on veel teine jää või isegi kolmas kiht. Kaardil on näha, et (jää paksus on) 10–30 (sentimeetrit), keskmine on ikkagi 30. Kaks kuni neli laeva päevas teenindasime Pärnusse sisse ja Pärnust välja. Eile kui hakkasime sealt ära tulema ja üht laeva päästma, siis pidime viis korda rammima, enne kui saime ühest jäävallist läbi," rääkis jäämurdja Tarmo kapten Heiki Mokrik.

Kuigi Tarmol vanust 63 aastat, on laevale paigaldatud ka tänapäevast tehnikat.

"Seitse aastat tagasi, kui ma siia laevale tulin, siis ka radarid olid kõik 60 aastat vanad. Nüüd me oleme selle ajaga radarid kõik välja vahetanud, sest me sõidame ikkagi jääradari järgi, mis näitab meile täpselt, et millised on jääkõrgendikud ja kust me saaksime paremini läbi," lausus Mokrik.

Pikka pausi Tarmole ei anta. Liivi laht on ikka jätkuvalt poolenisti jääd täis.

"Me lähme veel jääd murdma, sest täna, kus on lõunatuuled, mis tähendab tegelikult seda, et kogu see jää võib Pärnusse minna, mis tähendab seda, et seal võivad tänased rasked olud minna veel kaks korda raskemaks," ütles Mokrik.

Kapten lisas, et lähiaeg on prognoosimatu ehk kõik sõltub tuulest, päikesest ja vihmast.

"Jääd seal võib olla kolmeks päevaks, aga võib olla ka kaheks nädalaks – keegi ei tea. Ootame-vaatame, mis tuul teeb, homme lubab ka vihmasadu ja tuult kokku, et äkki lõhub (jää) ära, äkki viib minema, aga äkki on Pärnu esine müüre täis," lausus Mokrik.