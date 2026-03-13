Rootsi vahistas arestitud Vene varilaevastiku tankeri kapteni

Välismaa
Rootsi rannavalve ja politsei üksused laskumas varilaevastiku laevale Sea Owl 1.
Rootsi rannavalve ja politsei üksused laskumas varilaevastiku laevale Sea Owl 1. Autor/allikas: Rootsi rannavalve
Välismaa

Rootsi vahistas reedel Vene varilaevastikku kuuluva tankeri venelasest kapteni, kelle rannikuvalve pidas kinni kahtlustatuna dokumentide võltsimises ja meresõidukoodeksi rikkumises, teatas prokurör.

Rannikuvalve läks neljapäeva hilisõhtul Rootsi territoriaalvetes Trelleborgi linna lähedal 228-meetrise tankeri Sea Owl I pardale. See juhtus vähem kui nädal pärast seda, kui samas piirkonnas peeti kinni teine valelipu all sõitnud kaubalaev.

Sea Owl I sõitis Komooride lipu all, mida rannikuvalve pidas võltsituks.

Rootsi prokuratuuri teatel jätkusid reedel laeva läbiotsimine ja meeskonna küsitlemine.

"Esialgsetest uurimistoimingutest selgunu põhjal olen nüüd otsustanud kapteni vahistada, kuna on alust arvata, et ta kasutas võltsitud dokumenti," ütles prokurör Adrien Combier-Hogg.

Combier-Hogg lisas, et täiendavad ülekuulamised toimuvad nädalavahetusel.

Laeva Sea Owl I, mis on rannikuvalve sõnul kantud Euroopa Liidu sanktsioonide nimekirja, uuriti seoses kahtlusega meresõidukõlblikkuse nõuete rikkumises.

Niinimetatud varilaevastik koosneb alustest, mida Venemaa kasutab lääneriikide sanktsioonidest kõrvalehoidmiseks. Sageli on tegemist vananevate ja halvas seisukorras laevadega, millel puudub nõuetekohane kindlustus ning mille omandisuhted on läbipaistmatud.

Eelmisel nädalal arestis Rootsi rannikuvalve 96-meetrise laeva Caffa, mis oli teel Casablancast Peterburi.

Arvatakse, et ka see laev sõitis valelipu all ning vedas varastatud Ukraina vilja. Selle laeva venelasest kapten on vahi alla võetud.

Ukraina kiitis Rootsit resoluutse tegutsemise eest.

"Venemaa varilaevastik aitab rahastada sõda Ukraina vastu ja ohustab meie Euroopa julgeolekut. Sellele tuleb otsustavalt ja kõhklemata vastu seista," kirjutas välisminister Andri Sõbiha sotsiaalmeediaplatvormil X.

