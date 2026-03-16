Kommunistlik režiim lubab väliskuubalastel teha investeeringuid saareriiki

Välismaal elavatel kuubalastel lubatakse nüüdsest saarel investeerida ja ettevõtteid luua, teatas esmaspäeval kommunistliku saareriigi väliskaubandusminister ja asepeaminister Oscar Pérez-Oliva.

Kuuba on avatud sujuvale ärisuhtele USA ettevõtetega ning ka Ühendriikides elavate kuubalaste ja nende järeltulijatega, selgub Pérez-Oliva telekanalile NBC News antud usutlusest.

Pérez-Oliva ütles, et reformi eesmärk on turgutada majanduse võtmesektoreid, nagu turism ja kaevandus.

USA vabariiklasest presidendi Donald Trumpi administratsioon on kehtestanud Kuuba valitsusele naftablokaadi, kuna Washington soovib režiimivahetust. Naftaembargo on viinud Kuuba raskustes majanduse kokkuvarisemise äärele.

Kuuba president Miguel Diaz-Canel kinnitas möödunud reedel, et tema valitsus peab Trumpi administratsiooniga kõnelusi, kuna kommunistlik saareriik seisab silmitsi majandusliku kokkuvarisemisega.