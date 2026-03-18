FT: Vene naftasaadetised liiguvad Kuuba poole

Kuuba pealinn Havanna
Kuuba pealinn Havanna Autor/allikas: SCANPIX/AFP/YAMIL LAGE
Ajaleht Financial Times kirjutab, et energiakriisis vaevleva Kuuba poole liigub kaks tankerit, mis veavad Vene naftat ja kütust.

Kui tankerid peaksid kohale jõudma, oleksid need esimesed Kuuba energiasaadetised viimase kolme kuu jooksul. 

Kuuba kommunistlik valitsus näeb praegu vaeva elektrivarustuse taastamisega saarel pärast seda, kui riigi vananenud elektrivõrk esmaspäeval kokku varises.

TankerTrackers.com kaasasutaja Samir Madani ütles FT-le, et Hongkongi lipu all sõitev laev Sea Horse jõuab Kuubale eeldatavasti järgmise nädala alguses. Vene lipu all sõitev Anatoli Kolodkin, millel on umbes 100 000 tonni toornaftat, peaks kohale jõudma 4. aprillil. 

Bloombergi teatel veab Sea Horse Venemaalt pärit toorainet. Andmefirma Kpler teatas, et Kolodkin veab Venemaa Uurali naftat.

Kuuba pole kolme kuu jooksul naftasaadetist saanud, kuna USA vabariiklasest presidendi Donald Trumpi administratsioon on kehtestanud saareriigi kommunistlikule valitsusele naftablokaadi. Naftaembargo on viinud Kuuba raskustes majanduse kokkuvarisemise äärele.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: FT

