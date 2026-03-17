Narva nimetab punatänavate järel ümber ka punanimedega bussipeatused

Narva linn. Autor/allikas: Jenny Va / ERR
2023. aastal vabanes Narva punaarmeelaste ja kommunaaridega seotud tänavanimedest, nüüd on linnavalitsus avaldanud ka mitmete bussipeatuste nimede muutmise korralduse eelnõu.

Eelnõu kohaselt saavad paljud bussipeatused uued nimed ning mõned peatuste nimed viiakse vastavusse seaduse nõuete ja eesti keele reeglitega, kirjutab Põhjarannik.

Korralduse eelnõu lisas on ettepanek nimetada praegused 26. Juuli bussipeatused ümber Kanepi peatusteks, paar Grafovi bussipeatust nimetatakse ümber Madise peatusteks, nagu nimetati ümber ka punaarmeelasest Igor Grafovi nime kandnud tänav, ning kaks Tiimanni peatust on plaanis nimetada Vahtra peatusteks.

Narvas sündinud malesuurmeistri Paul Kerese nimi on kavas piirilinna senistele bussipeatustele jätta alles ning peale selle pannakse Paul Kerese nimi veel kahele selle pika transiittänava alguses paiknevale bussipeatusele.

Narva bussipeatuste seast võib kaduda aga Aleksandr Puškini nime kandev peatus, kui senised bussipeatused Puškini 22 ja Puškini 23 plaanitakse kõrvalasuva tänava järgi ümber nimetada Tuleviku peatusteks.

Toimetaja: Mirjam Mäekivi

