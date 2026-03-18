Riigikogu komisjon vahetab RMK nõukogu sotsist liikme välja

Allas kommenteeris Postimehele enda kõrvaldamist RMK nõukogust: "Ju siis muutusin koalitsioonile mittesobivaks."

Allas on veendunud, et tema nõukogust välja arvamine on seotud tema Facebooki-postitustega, kus ta kritiseeris raietööliste koondamist ja RMK tunnustamisüritust 5. märtsil, mis maksis umbes 130 000 eurot.

Riigikogu liikmetest RMK nõukogu liikmed otsustab valitsuskoalitsioon ning Postimehe hinnangul olnuks loogiline Allas välja visata juba siis, kui Reformierakond ja Eesti 200 sotsid võimuliidust välja viskasid – aasta tagasi. Reformierakond ja Eesti 200 seda aga toona ei teinud ning põhjust pole nad avaldanud.