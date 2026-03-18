Riigikohus Vana Baskini teatri kaebust menetlusse ei võtnud

Eesti
Vana Baskini teater "Õnnenumbrid" Autor/allikas: Vana Baskini teater
Eesti

Riigikohus jättis menetlusse võtmata Vana Baskini teatri kaebuse, millega nõuti kultuuriministeeriumilt 2024. aastaks tegevustoetust.

Ka varem tegevustoetuste asjus kultuuriministeeriumiga kohut käinud Vana Baskini teater nõudis kaebusega riigilt välja tegevustoetust.

Riigikohus jättis aga teisipäevase otsusega Tallinna ringkonnakohtu otsuse muutmata.

"Riigikohus võtab kaebuse arutusele ainult siis, kui ringkonnakohus on teinud asja lahendamisel olulisi vigu, mis võisid viia ebaõige otsuseni, või kui see on vajalik ühtse kohtupraktika kujundamiseks," selgitas riigikohtu pressiesindaja Arno Põder.

Vana Baskini Teater OÜ esitas 2023. aasta oktoobris Kultuuriministeeriumile taotluse maksta 2024. aastal tegevustoetust 165 000 eurot.

Kultuuriministeeriumi hindamiskomisjon leidis aga, et teatri taotlus ei ületa komisjoni hindamiskriteeriumi punktilävendit ning toetust neile ei määratud.

Hindamismetoodika sisaldab rahvuskultuuri edendamise, mitmekesisuse ja
piirkondliku kättesaadavuse komponente.

Teater leidis vastuoksa, et hindamiskriteeriumid on vastuolus etendusasutuse seaduse ja Eesti Vabariigi põhiseadusega.

Ringkonnakohus leidis otsuses, et seadustega ministeerium vastuollu ei läinud ning hindamiskriteeriumite üle neil õigust otsustada pole.

"Kas neid kriteeriume tuleks sisustada või nende osakaalu koondsummas määrata teisiti, on paljuski hinnanguline küsimus ning võimalikud ongi erinevad vaatenurgad," seisis otsuses.

Vana Baskini teatri asutas 2005. aastal Eino Baskin pärast Vanalinnastuudio  toonase trupi koondamist.

Eelmisel aasta lõpus leidis suurt kõnepinda kultuuriministeeriumi otsus jätta Theatrum ja elektron.art tegevustoetuseta. Peale tugevat ühiskondlikku reaktsiooni, leidis kultuuriminister Heidy Purga Theatrumi ja eletron.arti jaoks siiski ministeeriumi reservidest toetusrahad.

Toimetaja: Märten Hallismaa

meretarkus

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

15:12

Keenia ralli tuleviku kohal on küsimärgid

14:53

"Pealtnägija": lõimunud välismaalased otsivad kodakondsuslõksust väljapääsu

14:37

Raudsepp: peame Tallinna linnahalli lammutama

14:28

Toitumisnõustaja: tasakaalus taldrik aitab tervislikult kaalu langetada

14:27

Iisrael tappis Iraani luureministri

14:26

Kaldvee ja Lill asuvad Eesti meistritiitlit kaitsma

14:20

14:15

Riigikogu nõunik kaotas hasartmängumaksu prohmaka pärast töö Uuendatud

14:07

Anu Aun Epp Maria Kokamäe portreefilmist: tahtsin teada, mis on ta edu valem

14:07

Rein Sikk: ettevaatust, pensionärid, tasuta bussisõit võib lõppeda trahviga

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo