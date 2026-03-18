Riigikohus Vana Baskini teatri kaebust menetlusse ei võtnud

Ka varem tegevustoetuste asjus kultuuriministeeriumiga kohut käinud Vana Baskini teater nõudis kaebusega riigilt välja tegevustoetust.

Riigikohus jättis aga teisipäevase otsusega Tallinna ringkonnakohtu otsuse muutmata.

"Riigikohus võtab kaebuse arutusele ainult siis, kui ringkonnakohus on teinud asja lahendamisel olulisi vigu, mis võisid viia ebaõige otsuseni, või kui see on vajalik ühtse kohtupraktika kujundamiseks," selgitas riigikohtu pressiesindaja Arno Põder.

Vana Baskini Teater OÜ esitas 2023. aasta oktoobris Kultuuriministeeriumile taotluse maksta 2024. aastal tegevustoetust 165 000 eurot.

Kultuuriministeeriumi hindamiskomisjon leidis aga, et teatri taotlus ei ületa komisjoni hindamiskriteeriumi punktilävendit ning toetust neile ei määratud.

Hindamismetoodika sisaldab rahvuskultuuri edendamise, mitmekesisuse ja

piirkondliku kättesaadavuse komponente.

Teater leidis vastuoksa, et hindamiskriteeriumid on vastuolus etendusasutuse seaduse ja Eesti Vabariigi põhiseadusega.

Ringkonnakohus leidis otsuses, et seadustega ministeerium vastuollu ei läinud ning hindamiskriteeriumite üle neil õigust otsustada pole.

"Kas neid kriteeriume tuleks sisustada või nende osakaalu koondsummas määrata teisiti, on paljuski hinnanguline küsimus ning võimalikud ongi erinevad vaatenurgad," seisis otsuses.

Vana Baskini teatri asutas 2005. aastal Eino Baskin pärast Vanalinnastuudio toonase trupi koondamist.

Eelmisel aasta lõpus leidis suurt kõnepinda kultuuriministeeriumi otsus jätta Theatrum ja elektron.art tegevustoetuseta. Peale tugevat ühiskondlikku reaktsiooni, leidis kultuuriminister Heidy Purga Theatrumi ja eletron.arti jaoks siiski ministeeriumi reservidest toetusrahad.