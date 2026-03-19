Iraan võis lüüa rivist välja 17 protsenti Katari LNG ekspordivõimsusest

Välismaa
Katari gaasirajatis
Katari riikliku energiafirma QatarEnergy tegevjuht Saad al-Kaabi ütles, et Iraani rünnakud on löönud rivist välja 17 protsenti riigi veeldatud maagaasi (LNG) ekspordivõimsusest.

Iraan on pärast sõja puhkemist rünnanud Katari energiataristut. Saad al-Kaabi sõnul ohustab see riigi gaasitarneid Euroopasse ja Aaasiasse. 

"Ma poleks oma kõige õudsemates unenägudeski osanud arvata, et Katar ja kogu piirkond sellise rünnaku osaliseks langeb, eriti vennaliku moslemiriigi poolt keset ramadaani kuud," ütles Saad al-Kaabi

Iraan korraldas kolmapäeval vastuseks tema gaasivälja tabanud USA ja Iisraeli raketirünnakule suure õhurünnaku Katari peamise gaasimaardla pihta ning tulistas sealset gaasirajatist ka neljapäeva hommikul. Firma teatas juba  kolmapäeval, et Iraani õhurünnakutest ettevõtte peamisele gaasirajatisele süttinud tulekahjud on tekitanud ulatuslikke kahjustusi.

QatarEnergy teatel võib firma viidata vääramatu jõu (force majeure) olukorrale ja katkestada pikaajalised gaasilepingud, mis on seotud tarnetega Itaaliasse, Belgiasse, Lõuna-Koreasse ja Hiinasse. Tarnehäired võivad kesta mitu aastat. 

Toimetaja: Karl Kivil

meretarkus

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

ilmateade

loe: sport

18:42

Hanna Öberg võitis viimase naiste sprindi Uuendatud

18:24

Akadeemilise spordiliidu president: rahanumbrist veel suurem on häbi

18:03

Teinegi Austria laskesuusatipp lõpetab karjääri

17:38

Stars alistas tippude lahingus Avalanche'i, Crosby naasis jääle

loe: kultuur

18:50

Kumus avatud Karin Lutsu ülevaatenäitus saavad kokku visandid ja valmis tööd

18:45

Muinsuskaitseamet: linnahalli kaitse alt ära võtmine ei ole mõeldav

18:40

Johan Elmi uus lavastus küsib, mis on päriselt elus olemise hind

17:39

Tartu ülikooli kammerkoor võitis rahvusvahelisel koorikonkursil esikoha

loe: eeter

12:22

Laura Prits: pöörasin alati kõik mulle öeldud inetused naljaks

10:40

Kätlin Kontor-Kirss: mind ei võta enam ei ussi- ega püssirohi

09:58

Õie Pritson: Pavlova koogi teeb mõnusalt pehmeks hape ja tärklis

09:06

Jürgen Ligi: olen isana alahinnanud vanemliku kontrolli vajadust

Raadiouudised

15:50

Tartu linn vähendab lasteaiarühmade arvu

15:40

Eesti 16-aastased noored on valmis tegema keerulisi otsuseid

15:20

Raadiouudised (19.03.2026 15:00:00)

13:50

Kevade algus on ilmselt päikseline

13:50

Euroopa Liidu riigijuhtide kohtumisel arutakse peamiselt energeetikat

12:35

Raadiouudised (19.03.2026 12:00:00)

10:50

Siseministeerium vaagib droonide kasutamist väljakutsetele reageerimisel

09:25

Raadiouudised (19.03.2026 09:00:00)

18.03

Päevakaja (18.03.2026 18:00:00)

18.03

Erakonnad kiirusta Karise toetamise suhtes kindlat seisukohta võtma

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo