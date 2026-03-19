Iraan võis lüüa rivist välja 17 protsenti Katari LNG ekspordivõimsusest

Katari riikliku energiafirma QatarEnergy tegevjuht Saad al-Kaabi ütles, et Iraani rünnakud on löönud rivist välja 17 protsenti riigi veeldatud maagaasi (LNG) ekspordivõimsusest.

Iraan on pärast sõja puhkemist rünnanud Katari energiataristut. Saad al-Kaabi sõnul ohustab see riigi gaasitarneid Euroopasse ja Aaasiasse.

"Ma poleks oma kõige õudsemates unenägudeski osanud arvata, et Katar ja kogu piirkond sellise rünnaku osaliseks langeb, eriti vennaliku moslemiriigi poolt keset ramadaani kuud," ütles Saad al-Kaabi

Iraan korraldas kolmapäeval vastuseks tema gaasivälja tabanud USA ja Iisraeli raketirünnakule suure õhurünnaku Katari peamise gaasimaardla pihta ning tulistas sealset gaasirajatist ka neljapäeva hommikul. Firma teatas juba kolmapäeval, et Iraani õhurünnakutest ettevõtte peamisele gaasirajatisele süttinud tulekahjud on tekitanud ulatuslikke kahjustusi.

QatarEnergy teatel võib firma viidata vääramatu jõu (force majeure) olukorrale ja katkestada pikaajalised gaasilepingud, mis on seotud tarnetega Itaaliasse, Belgiasse, Lõuna-Koreasse ja Hiinasse. Tarnehäired võivad kesta mitu aastat.