Reisilennukitele tehtud pommiähvardused segasid Euroopa lennuliiklust

Euroopa lennuliikluses tekitasid teisipäeval ärevust neli reisilennukitele tehtud pommiähvardust. Ähvardusi oli registreeritud ka varem, kuid praegu pole teada, kas juhtumid on omavahel seotud.

Esmaspäeval suunati Londonist Sofiasse teel olnud Wizz Airi lennuk pärast pommiähvardust Budapesti. Reisilennukit saatsid hävituslennukid.

Teisipäeval teatati neljast reisilennukitele tehtud pommiähvardusest. Pommiähvarduse sai Kopenhaagenist Varssavisse lennanud SAS-i lennuk, mis maandus tavapäraselt. Politsei kontrollis lennukit ning kõik reisijad evakueeriti.

Londonist Varssavisse suundunud lennuk oli pommiähvarduse tõttu sunnitud maanduma Varssavi-Modlini lennujaamas, kus lennuliiklus oli mitu tundi häiritud.

Manchesterist Hispaaniasse Murciasse suundunud Ryanairi lennuk maandus samuti ohutult. Lennuki kontrollimisel lõhkekehi ei leitud ning lennujaama töö jätkus tavapäraselt.

Neljas teisipäevane juhtum puudutas Iisraelist Sofiasse lennanud lennukit, mida kontrollisid Bulgaaria politseinikud. Bulgaaria avalik-õigusliku ringhäälingu BNT Newsi teatel on tegemist ühega mitmest ähvardusest, mis on viimastel päevadel tehtud riigi eri asutustele. Juhtumeid uurib praegu Bulgaaria terrorismivastane politsei.