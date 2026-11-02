Tähtis Venemaa naftapiirkond vajub üha sügavamale võlgadesse

Ukraina väljaanne Dialog.ua vahendab, et Venemaa üks peamisi naftat tootvaid piirkondi Handi-Mansi Jugra autonoomne ringkond on sattumas üha suurematesse võlgadesse.

Tegemist on regiooniga, mis on olnud aastakümneid Venemaa föderaaleelarve oluline tuluallikas. Nüüd kavatseb Handi-Mansimaa autonoomne ringkond võtta pankadelt 20 miljardi rubla ulatuses laenu, et katta eelarvepuudujääki ja tasuda varasemaid võlgu.

Handi-Mansimaa võlg on vähem kui kahe aastaga kasvanud enam kui seitse korda, ulatudes 2026. aasta sügiseks üle 81 miljardi rubla. Samal ajal prognoositakse piirkonna 2026. aasta eelarvepuudujäägiks 94,5 miljardit rubla.

Võlgade kasvu põhjuseks on naftatootmise vähenemine, naftafirmadelt laekuva tulumaksu kahanemine ning kasvavad eelarvekulutused. Vaatlejate hinnangul võivad Venemaa tähtsaima naftapiirkonna rahalised raskused olla märk nafta- ja gaasisektori süvenevatest probleemidest.