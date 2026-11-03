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Tšehhi ringhäälingutöötajad streigivad valitsuse kärpeplaani vastu

Välismaa
Tšehhi peaminister Andrej Babiš
Tšehhi peaminister Andrej Babiš Autor/allikas: SCANPIX/AlterPhotos/ABACA
Välismaa

Tšehhi avalik-õigusliku televisiooni ja raadio töötajad korraldasid teisipäeval ühepäevase streigi, protestides valitsuse plaani vastu kärpida ringhäälinguorganisatsioonide rahastamist. Kriitikud kardavad, et valitsuse plaan võib vähendada avalik-õigusliku meedia sõltumatust.

Tšehhi  valitsus soovib kaotada praeguse igakuise leibkondade ringhäälingutasu ning viia avalik-õigusliku meedia rahastamise riigieelarvesse.

Ringhäälinguorganisatsioonide töötajad kardavad, et selline samm muudaks avalik-õigusliku meedia valitsuse poliitilise surve suhtes haavatavamaks ning ohustaks selle sõltumatust ja majanduslikku jätkusuutlikkust. 

Tšehhi avalik-õiguslik meedia kuulub riigi usaldusväärseimate uudisteallikate hulka ning Tšehhi televisioon on üks vaadatumaid telekanaleid eri vanuserühmades. 

Valitsuse esitatud seaduseelnõu avalik-õigusliku meedia rahastamise muutmiseks läbis eelmisel kuul esimese hääletuse ning ootab nüüd parlamendis edasist arutelu. Valitsuse reformikava näeb ette avalik-õigusliku meedia rahastamise vähendamist 15 protsendi võrra. Televisiooni eelarve langeks nominaalselt 2008. aasta ja raadio oma 2005. aasta tasemele. 

Miljardär Andrej Babiši populistlik valitsus, mida toetab paremäärmuslikuks peetav erakond SPD, on korduvalt sattunud konflikti nii avalik-õigusliku kui ka erameediaga. Opositsioon võrdleb seetõttu kavandatavaid muudatusi Viktor Orbáni ajal Ungaris ellu viidud reformidega. Orbán oli Babiši liitlane ning rajas Ungaris valitsusmeelse meediaimpeeriumi. 

"Kui see ettepanek vastu võetakse, annab see valitsuskoalitsioonile vahendid avalik-õigusliku meedia sisu poliitiliseks mõjutamiseks," ütles Tšehhi telereporter Jan Molacek.

Babiš ütles, et valitsuse eesmärk on vähendada inimeste rahalist koormust ning kavandatavad muudatused ei tähenda avalik-õigusliku meedia riikliku kontrolli alla võtmist.

"Demokraatia pärast ei ole mingit võitlust. Keegi ei taha avalik-õiguslikku meediat üle võtta ega seda riigi kontrolli alla võtta," ütles esmaspäeval Babiš. 

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: Reuters

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