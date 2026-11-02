Õhutemperatuur tõuseb lähipäevil 10 kraadi juurde

Teisipäeva pärastlõunal saabub loodevoolus madalrõhulohk ja toob siia uue sajuala peamiselt vihmana, Kirde-Eestis võib sekka tulla ka lörtsi. Öösel langeb õhutemperatuur sisealadel null kraadi lähedale, päeval on sooja kuni 10 kraadi.

Öö vastu teisipäeva on Eestis mitmel pool vihmane. Paiguti tekib udu. Tuul puhub edelast, alates Lääne-Eestist pöördub loodesse ja põhja ning ulatub 3 kuni 9, rannikul puhanguti 14 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 0 kuni +6 kraadi vahel, rannikul on sooja kuni 9 kraadi.

Hommikul sajab vihma kohati Kagu-Eestis. Puhub lääne- ja loodetuul 3 kuni 9, rannikul puhanguti kuni 14 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 2 kuni 6 kraadi, rannikul on sooja kuni 9 kraadi.

Ennelõunal sadu lahkub Kagu-Eestist, pärastlõunal liigub uus vihmasadu Põhja-Eestist lõuna suunas, Virumaal võib lühiajaliselt sekka tulla ka lörtsi. Puhub lääne- ja loode, õhtul ka põhjatuul 4 kuni 9, puhanguti 12, rannikul kuni 18 meetrit sekundis. Sooja on 5 kuni 10 kraadi.

Kolmapäeva öö on kuiv, päev mitmel pool vihmasabinatega. Öine õhutemperatuur on -3 ja+7 kraadi vahel, päev toob sooja 4 kuni 11 kraadi. Neljapäeva öösel sadu lahkub ja päeval on üksikuid vihmasabinad Ida-Eestis. Öösel on sooja 4 kuni 11, päeval 8 kuni 11 kraadi.

Reedel ja laupäeval on vihmapilvi Eesti kohal üsna vähe, õhk jahe.