Iraan võttis leebema tooni ja naftahinnad kukkusid järsult

Iraani president Masoud Pezeshkian teatas, et riigi kõrgeim juht andis valitsusele kõnelustel USA-ga suuremad volitused. Rahvusvahelise energia võrdlusaluse Brenti toornafta hind langes ligi kaheksa protsenti ja oli esmaspäeva õhtul 104,60 dollarit barreli kohta.

USA-s kaubeldava toornafta WTI hind langes 7,3 protsenti ja oli 96,55 dollarit barreli kohta.

Naftaturgudel on viimastel kuudel valitsenud Lähis-Ida konflikti tõttu suur ebakindlus. Investorid kardavad, et USA ja Iisrael võivad alustada Iraani vastu uusi rünnakuid, kuid islamiriigi leebem toon ja võimalikud diplomaatilised läbirääkimised on pingeid vähendanud ning tõid nüüd nafta hinna alla.

Asjaga kursis olevate allikate sõnul survestab aga Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu USA presidenti Donald Trumpi sõjategevust kiiresti taastama. Allikad lisasid, et Trump, kes on välistanud igasugused rünnakud enne vahevalimisi, ei ole veel otsustanud, kas jätkata sõjategevust.

Vahevalimised toimuvad 3. novembril.