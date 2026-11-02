Draamateater müüs menulavastuste piletid veebis maha mõne minutiga

Eesti Draamateatris tulid esmaspäeval müüki jaanuari ja veebruari etenduste piletid, mida jagus soovijatele vaid pärastlõunani. Enamik pileteid osteti veebist.

"Piletimüük läks võrreldavalt viimaste kordadega, mõnede menukate lavastuste piletid said otsa loetud minutitega, mõnede lavastuste pileteid jätkus pärastlõunani," ütles teatri kommunikatsioonijuht Tanel Tomson.

Kella 13.30 seisuga oli kassast ostetud umbes 500 piletit, veebikanalitest umbes 8400.

Esmaspäevast kasutas draamateater ka piletimüügipiiranguid: menulavastustele grupitellimusi vastu ei võetud ja osta sai korraga vaid neli piletit.

"Menulavatuste pileteid jagus seetõttu rohkematele soovijatele, piletiostjad suhtusid muudatusse mõistvalt," lausus Tomson.

Draamateater on asunud piirama veebis ka bottide abil piletite ostmist.

"Bottide kasutajaid oleme oma võimaluste piires juba varasematel kordadel tuvastanud ja blokeerinud, neid pole õnneks palju," lisas kommunikatsioonijuht.