X!

Draamateater müüs menulavastuste piletid veebis maha mõne minutiga

Eesti
Vaata galeriid
22 pilti
Eesti

Eesti Draamateatris tulid esmaspäeval müüki jaanuari ja veebruari etenduste piletid, mida jagus soovijatele vaid pärastlõunani. Enamik pileteid osteti veebist.

"Piletimüük läks võrreldavalt viimaste kordadega, mõnede menukate lavastuste piletid said otsa loetud minutitega, mõnede lavastuste pileteid jätkus pärastlõunani," ütles teatri kommunikatsioonijuht Tanel Tomson.

Kella 13.30 seisuga oli kassast ostetud umbes 500 piletit, veebikanalitest umbes 8400.

Esmaspäevast kasutas draamateater ka piletimüügipiiranguid: menulavastustele grupitellimusi vastu ei võetud ja osta sai korraga vaid neli piletit.

"Menulavatuste pileteid jagus seetõttu rohkematele soovijatele, piletiostjad suhtusid muudatusse mõistvalt," lausus Tomson.

Draamateater on asunud piirama veebis ka bottide abil piletite ostmist.

"Bottide kasutajaid oleme oma võimaluste piires juba varasematel kordadel tuvastanud ja blokeerinud, neid pole õnneks palju," lisas kommunikatsioonijuht.

Toimetaja: Mari Peegel

eesti raadio

UUS SAATESARI

Vaata otse

Kuula otse

Viimased uudised

17:44

Kullamäe koduklubi pidi Partizani paremust tunnistama

17:13

Tehisaru muudab noortele esimese töökoha leidmise keerulisemaks

17:11

Muusik Vello Jurtom: olen sõidutanud bändi Pariisi Eiffeli torni esinema

17:08

Vigastuspausi lõpetanud mängujuht sai pärast esimest viset uuesti viga

16:59

Sisepingetes EKKM muudab juhtimist ja koondab kolm töötajat Uuendatud

16:52

Ukraina ründas Samaara oblastis asuvat naftataristut Uuendatud

16:44

Draamateater müüs menulavastuste piletid veebis maha mõne minutiga

16:34

Pille-Riin Purje teatrikommentaar: "Kõrberebase elu" sobib hästi hingedepäeva

16:33

Runin sai meresõudmise rannasprindi olümpiadebüüdil 11. koha

16:21

Riia lennujaam kaasab investoreid lennundustaristu arendamisse

ringhääling 100

otse uudistemajast

taustajutud

Loetumad uudised

13:25

Küberründaja tõstis Selveri külmleti temperatuuri 50 soojakraadini Uuendatud

06:31

Meedia: Trump valmistub demokraatide võidu korral valitsema ilma Kongressita

01.11

Kergejõustiku Euroopa meister suri vaid 34-aastaselt

01.11

Sõja 1712. päev: Venemaa suurimaid naftatehaseid Nižni Novgorodis süttis droonirünnakus Uuendatud

16:52

Ukraina ründas Samaara oblastis asuvat naftataristut Uuendatud

01.11

Läti Valka omavalitsus on maksejõuetu ja koostöö Valgaga lõppes

14:03

Politsei saatis riigist välja eriteenistustega kontaktis olnud Vene kodaniku Uuendatud

01.11

Aina rohkem inimesi käib oma pesu pesemas selvepesumajades

01.11

Taas rekordi püstitanud Petrõkina tegi treenerile ilusa sünnipäevakingi

07:38

Põltsamaa põhikool värbas huligaanide tõttu turvamehed, personal saab häirenupud

ilmateade

SPORT

17:44

Kullamäe koduklubi pidi Partizani paremust tunnistama

17:08

Vigastuspausi lõpetanud mängujuht sai pärast esimest viset uuesti viga

16:33

Runin sai meresõudmise rannasprindi olümpiadebüüdil 11. koha

15:57

Zverev tõusis uueks maailma esireketiks, Glinka taas Eesti esinumber

loe: kultuur

16:34

Pille-Riin Purje teatrikommentaar: "Kõrberebase elu" sobib hästi hingedepäeva

16:10

USA kirjastus andis välja Carolina Pihelgas "Lõikejoone" ingliskeelse tõlke

15:57

Eesti Interpreetide Nädal toob publiku ette kümme kontserti ja üle 50 muusiku

15:52

Ülo Pikkov pälvis Krakowis auhinna animatsiooni õpetamise eest

loe: eeter

17:11

Muusik Vello Jurtom: olen sõidutanud bändi Pariisi Eiffeli torni esinema

15:29

Ajutervise treener: meie mõtted on universumi plastiliin

13:52

Virkus: toiduainete kasulikke omadusi tasub köögis teadlikult ära kasutada

12:55

Sofia-Liis Liiv: mul polnudki muud võimalust, kui hakata muusikuks

Raadiouudised

16:20

Raudtee ehitustööd on pikendanud Lõuna-Eestist hommikul rongiga Tallinna jõudmise aega

16:20

Work in Estonia programm keskendub edaspidi välisspetsialistide meelitamisele tööstusesse

16:15

Trump tegi Iowa osariigis viimaseid kampaaniapingutusi enne vahevalimisi

16:15

Tartumaal on sotsiaalse kiirabi teenust kasutanud prognoositust vähem inimesi

16:15

Asfaldi jaoks oluline bituumen on viimastel nädalatel märkimisväärselt kallinenud

16:10

Rahandusministeerium plaanib tegelike kasusaajate peitmiseks muuta seadust

16:10

Põltsamaa põhikoolis alustab noorte huligaanide pärast tööd turvateenistus

15:25

Raadiouudised (02.11.2026 15:00:00)

12:25

Raadiouudised (02.11.2026 12:00:00)

09:20

Raadiouudised (02.11.2026 09:00:00)

Viimased teleuudised

järjejutt

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo