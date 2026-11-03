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Ukraina ründas Jaroslavli naftatöötlemistehast

Välismaa
Jaroslavli naftatöötlemistehas.
Jaroslavli naftatöötlemistehas. Autor/allikas: SCANPIX / REUTERS / Maxim Shemetov
Välismaa

Ukraina korraldas ööl vastu teisipäeva droonirünnaku Venemaal Jaroslavlis asuva naftatöötlemistehase vastu, vallandades seal tulekahju.

Oluline Venemaa-Ukraina sõjas teisipäeval, 3. novembril kell 5.50:

- Ukraina ründas Jaroslavli naftatöötlemistehast;

- Ukraina, USA ja Venemaa kolmikkohtumine toimub Abu Dhabis järgmisel nädalal;

- Zelenski kinnitusel vastas Ukraina oma häiresüsteemidesse häkkimisele;

Ukraina ründas Jaroslavli naftatöötlemistehast

Ukraina korraldas ööl vastu teisipäeva droonirünnaku Venemaal Jaroslavlis asuva naftatöötlemistehase vastu, vallandades seal tulekahju.

Sõjasündmusi kajastava ühismeediakanali Exilenova+ teatel oli rünnaku sihtmärgiks Slavneft-JANOS-e naftatöötlemistehas. Kohalike elanike sõnul puhkes tööstuspiirkonnas kolm eraldi tulekahju.

Slavneft-JANOS on üks Venemaa suurimaid naftatöötlemistehaseid, kus töödeldakse aastas ligikaudu 15 miljonit tonni toornaftat. Tehas asub Moskvast umbes 250 kilomeetrit kirdes ning toodab bensiini, diislikütust, lennukikütust ja muid naftasaadusi.

Esialgu ei ole veel infot võimalike kannatanute või tekitatud kahju kohta.

Ukraina on sama tehast korduvalt rünnanud. Viimati tabas seda Ukraina kindralstaabi andmetel 17. septembril korraldatud rünnak, milles sai kahjustada toornafta töötlemise seade AVT-3.

Kiiev on hoogustanud rünnakuid Venemaa naftataristu vastu, et häirida kütusetarneid ja nõrgestada Moskva suutlikkust sõda rahastada.

Ukraina, USA ja Venemaa kohtumine toimub Abu Dhabis järgmisel nädalal 

Ukraina, Venemaa ja Ameerika Ühendriikide ametnikud peavad järgmisel nädalal Abu Dhabis kolmepoolse kohtumise püüdes edendada rahukõnelusi, teatas esmaspäeval USA presidendi Donald Trumpi erisaadik Steve Witkoff.

"Ühendriigid vahendavad 10.–11. novembril Abu Dhabis töö tasandi läbirääkimisi Ukraina ja Venemaa vahel, viies sellega edasi president Trumpi missiooni sõda lõpetada," sõnas Witkoff.

"Arutelud keskenduvad sõjajärgsele julgeolekukorraldusele, pingelõdvendusele, humanitaarpingutustele ja järgmistele sammudele rahu suunas," ütles erisaadik ja lisas, et USA läbirääkijad kohtuvad sel nädalal Brüsselis ka Euroopa Liidu ja NATO ametnikega.

"USA läbirääkijad kohtuvad sel nädalal Brüsselis Prantsusmaa, Saksamaa, Suurbritannia, Euroopa Liidu ja NATO esindajatega, et arutada Ukraina julgeolekugarantiisid, Euroopa sõjajärgset julgeolekuarhitektuuri ning majanduslikke võimalusi Ukraina ülesehituse toetamiseks," ütles Witkoff.

"Ootame huviga Kiievis, Oslos ja Peterburis saavutatud progressi edasiarendamist teel kõikehõlmava ja püsiva rahulepingu poole, mis tagab kindla julgeoleku tulevastele põlvkondadele," lõpetas Witkoff.

Ukraina president Volodõmõr Zelenski hoiatas esmaspäeva õhtul, et Venemaa valmistab ette uut massiivset rünnakut Ukraina vastu ning eelkõige on ohus energia- ja logistikaobjektid.

"Tegelikult ootavad nad, et teisipäeval jälgib maailm Ameerika valimisi ning see, mis toimub siin Ukrainas ja meie raskused õhutõrjega, õhutõrjesüsteemi Patriot rakettidega, jäävad justkui maailma vaateväljast välja. Me vajame maailmalt selliseid signaale Venemaa suunas, et nad tunneksid, et nad ei saa terrorist kasu. Mingit kasu ei ole ja niikaua kui see sõda kestab, siis nende nafta põleb ja nad ei saa raha teenida," rääkis riigipea õhtuses pöördumises.

Riigipea rõhutas, et Ukraina vastab kindlasti vaenlase löögile, mida Moskva praegu ette valmistab.

Lisaks tõi president välja, et sel aastal on Venemaa okupatsioonivägedel uus rünnakutaktika.

"Nad ei ründa ainult tootmisrajatisi, vaid annavad palju lööke ka energiavõrkudele ja energiajaotussüsteemidele. Taastamistööd on palju ja pidevalt tuleb uusi õhulööke. Kümneid rünnakuid päevas. Meie energeetikud, meie remondimehed on tõeliselt tublid, nad teevad tohutut tööd," kiitis Zelenski.

Riigipea sõnul on praegu vaenlase rünnakutes kahjustatud objektide taastamise kiirus sama oluline, kui rakettide olemasolu õhutõrjes.

Zelenski kinnitusel vastas Ukraina oma häiresüsteemidesse häkkimisele

Päev pärast Ukraina hädaolukorra hoiatussüsteemi langemist häkkimisrünnaku alla kinnitas president Volodõmõr Zelenski, et Ukraina häkkis kättemaksuks Venemaa samalaadseid süsteeme.

"Olen korduvalt rõhutanud, et me ainult vastame nende rünnakutele," ütles Zelenski USA avalik-õigusliku tele- ja raadiovõrgu Public Broadcasting Service (PBS) õhtusele uudistesaatele.

"Seega, loomulikult, pärast rünnakut, kui kogu meie rahvale, kogu meie personalile ja luurele oli väga selge, et see on Venemaa rünnak meie inimeste, tsiviilelanike vastu, me loomulikult vastasime," seletas riigipea.

1. novembri hilisõhtul häkiti Ukraina rakendusse Air Alert, mis pakub kodanikele elutähtsat teavet lähenevate Venemaa õhurünnakute kohta. Kogu riigis saadeti rakenduse kasutajatele valeteateid tuuma- ja keemiarünnakute ning tänavalahingute ohtude kohta. Järgmise päeva varahommikul teatas Ukraina, et süsteemi töö taastub järk-järgult.

Tunde pärast seda, kui Ukraina kodanike telefonidele saadeti valeteateid, hakkasid Venemaa enda õhuhäiresüsteemis ilmnema märgid samasugusest sissetungist.

Kasutajatele saadeti sõnumeid, milles väideti, et kõigis Venemaa piirkondades on välja tulistatud tuumalõhkepead ning kasutajad peaksid varuma toitu kolmeks nädalaks ja peituma keldritesse.

Sissehäkkimine hädaolukorra hoiatussüsteemidesse pole esimene küberrünnak Ukraina ja Venemaa vahel.

Septembris teatas USA tehisintellekti ettevõte Anthropic, et Venemaa on kasutanud küberrünnakutes Ukraina ja Euroopa vastu tehisintellekti Claude, võttes sihikule erinevaid ministeeriume ja kõrgete ametnike WhatsAppi kontosid.

Aprillis selgus, et Venemaaga seotud rühmitus tungis mitme kuu jooksul rohkem kui 170 e-posti kontosse, mis kuulusid Ukraina prokuröridele ja uurijatele.

"See oli küberrünnak," ütles Zelenski õhuhäiresüsteemi häkkimise kohta.

"Üks sadadest ja tuhandetest, mida venelased on varem teinud pangasüsteemidele, pensionidele, sotsiaaltoetustele ja paljudele teistele tsiviilisikute tugisüsteemidele. Muidugi tahavad nad iga päev luua Ukrainas, kõigis meie linnades kaost. See on üks sellistest Venemaa sammudest," seletas Ukraina president.

Toimetaja: Mait Ots

Allikas: The Kyiv Independent, AFP-STT-BNS

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