Arendajad linnahalli renoveerimist mõistlikuks ei pea

Tallinna linnapea Peeter Raudsepp leidis kolmapäeval , et linnahall tuleks lammutada, sest selle hooldamine on liiga kallis. Võimalikud arendajad võiks olla huvitatud linnahalli maa-ala arendamisest, kuid mitte hoone renoveerimisest.

Tallinna Rotermanni keskuse uuendanud ja praegu Patarei merekindluse ning Rotermanni ja sadama vahelise ala arendamisega tegelev ettevõtja Urmas Sõõrumaa on olnud kunagi huvitatud ka linnahallist.

Huvitatud võiks ta olla praegugi, kui linnahalli suhtes mingi otsus langetatakse.

"Mul on endal päris palju tegemist sadama ja Rotermanni vahelisel alal, aga ilusad asjad siinsams piirkonnas, kindlasti viskan pilgu peale ja vaatan," ütles Sõõrumaa.

Linnahalli renoveerimist praegusel kujul ettevõtja mõistlikuks ei pea.

"Selle suure betoonmüraka kordategemine erinevatel hinnangutel vähemalt 150 kuni 200 miljonit eurot ja samas sa ei saa asja, mida sa tegelikult tahad," selgitas Sõõrumaa.

Linnahalli vahetu naabrus piirneb Tallinna Sadama mereäärse krundiga. Sadam juhi Valdo Kalmi sõnul on nad eelkõige huvitatud, et ala korda saaks, kuid ise selle arendamisega tegeleda ei soovi.

"Meiega on arutatud linnahalli teemat: linnavalitsus on eri aegadel ka meile pakkunud nii alasid, mis on linnahalli ümber kui ka Linnahalli renoveerimist, kuid me oleme öelnud eitavalt, sest meie oma vabad maad, mis lähevad kinnisvara arenduseks, on kohe siin naabruses. Need on päris suured mahud - 16 kuni 17 hektarit," sõnas Kalm.

Praegu mastaapne hoone lihtsalt laguneb ja palju aega erinevate võimaluste vaagimiseks ei pruugi enam olla.

Uusmaa kinnisvaraturu ekspert Risto Vähi hinnangul hakkab linnahalli aeg otsa saama, sest kompleksiga pole aastakümneid tegeletud.

"Kolmapäevase uudise valguses mina soovitaks kõigil osapooltel kokku saada ja võtta see asi arutusele selliselt, et nüüd on viimane hetk, kus me midagi otsustame ja kindlasti peavad kõik tegema mingi kompromissi," ütles Vähi.

Kompromissina näeb Vähi näiteks hoone osalist säilitamist.