Värk: miinijahtijatega me reeglina jääoludes sõitmisega ei riski

Mereväe ülem Ivo Värk. Autor/allikas: Karl Alfred Baumeister/mil.ee
Selle talve rasked jääolud panid proovile Eesti mereväe laevad. Miinijahtija admiral Cowan sai jääolude tõttu kahjustada ja vajab remonti.

Miinijahtija admiral Cowan on mõnda aega rivist väljas, sest sai veebruaris jääkahjustusi. Ja see tekitab küsimuse, milline on Eesti mereväe laevastiku jäävõimekus?

"Meil on kolm miinijahtijat, mis on kõik tegelikult valmistatud klaasfiibrist ja nende laevade jääs liikumine on vägagi piiratud. Reeglina sellist riski ei võeta," lausus mereväe ülem kommodoor Ivo Värk.

Veebruaris siiski riskiti, sest mereväe laevad pidid jõudma õppusteks Saksamaale. Admiral Cowanit oodati liituma ka NATO miinitõrje grupiga. Rasketes jääoludes alustasid teekonda kolm mereväe alust - kaks miinitõrjujat ja miiniveeskaja Vambola. Cowan pidi kodusadamasse tagasi pöörduma, sest sõukruvi sai jää tõttu kahjustada. Nüüd ootab ees sõuseadme vahetus, milleks võib kuluda nädalaid kui mitte kuid.

"Kõik need laevakomandörid, kes ei olnud varem siis jääolusid näinud, said kindlasti suhteliselt hea õppetunni tulevikuks, et kuidas käituda sellistes oludes, millised on selle laeva võimalused ja piirangud jääoludes käitumiseks. Me ise võib-olla saime õppetunni, kuidas ja kuna reageerida nii-öelda kiirelt siis kasvavatele jääoludele," sõnas Värk.

Eesti miinijahtijate plastikust kered muudavad need küll miinidele märkamatuks, aga jääklass laevadel puudub. Mereväel on ka kaks alumiiniumist patrull-laeva, mis saavad hakkama kergete jääoludega ja kaks teraslaeva, millest ühel on kommodoor Värgi sõnul adekvaatne jääs opereerimise võimekus.

"Aktuaalsele kaamerale" teadaolevalt on ka patrull-laev Raju saanud jääkahjustusi.

"Ei, Raju on täna väljas patrullis. Rajul on mitmed tehnilised probleemid, aga praegused mitmed teised laevad sõidavad niimoodi ringi, et seal on teatud probleeme. Need on sihukesed rutiinsed asjad, mille me lahendame nii-öelda tava remontide või hoolduste käigus," ütles Värk.

Kui Suurbritannia andis miinijahtijad 20 aasta eest üle sümboolse hinnaga, polnud mereväel võimalik jääklassi valida. Uute mereväe aluste hankimisel käivad läbirääkimised nelja ettevõttega ja eesmärk on saada laevad, mis saavad hakkama ka jääoludes.

"Jah, siin on jääklass sisse arvestatud. Me räägime kahest laevast ehk siis suurem laev, mis on vabamere patrull-laev ja rannikumere patrull-laev. Neil on jääklass sisse arvestatud ja ka sellised disainitakse. Sellised on ka funktsionaalsed nõuded," sõnas RKIK mereväe laevade kategooriajuht Marek Mardo.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

21:12

Värk: miinijahtijatega me reeglina jääoludes sõitmisega ei riski

21:11

VAATA OTSE | Roosleht kerkis seitsmendaks, kes võidab meeste sprindi? Uuendatud

20:52

Lägreidi suurepärane minek jätkub, Siimer 30 seas Uuendatud

20:39

Geimidega üks-kaks taga olnud Selver x TalTech viigistas seeria

20:34

Viipekeelsed uudised

20:33

Aktuaalne kaamera kell 18:30

20:21

Starmer lubas USA-l kasutada Briti baase Hormuzi väina taasavamiseks

20:09

Rootslannad pidasid maha tulise duelli, Kaasikud 30 seas

20:00

CBS News koondab kuus protsenti töötajatest

19:23

Uues lavastuses tserebraalparalüüsiga tegelast kehastav Punga: me räägime lootusest

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

06:31

WSJ: USA ründelennukid ja kopterid alustasid lahingut Hormuzi väina avamiseks

17:34

Joonised: Tallinn tegi avalikuks busside liinivõrgu muutmise uued plaanid Uuendatud

08:18

USA ja liitlaste sammud panid nafta hinna langema

04:30

Emor: Keskerakond tõusis Isamaa kannule

21:11

VAATA OTSE | Roosleht kerkis seitsmendaks, kes võidab meeste sprindi? Uuendatud

16:37

Suri näitleja Chuck Norris

15:22

Treimann-Legrant: tegelikult peaks pedofiilide registrit haldama riik

19.03

Henry Sildaru pääses MK-etapil pjedestaalile

14:57

Allikad: Trump kaalub Khargi saare vallutamist

19.03

Sõja 1485. päev: väidetavalt sattus terve Vene brigaad piiramisrõngasse Uuendatud

ilmateade

loe: sport

21:11

VAATA OTSE | Roosleht kerkis seitsmendaks, kes võidab meeste sprindi? Uuendatud

20:52

Lägreidi suurepärane minek jätkub, Siimer 30 seas Uuendatud

20:39

Geimidega üks-kaks taga olnud Selver x TalTech viigistas seeria

20:09

Rootslannad pidasid maha tulise duelli, Kaasikud 30 seas

loe: kultuur

19:23

Uues lavastuses tserebraalparalüüsiga tegelast kehastav Punga: me räägime lootusest

18:48

Teatrid üle Eesti tähistavad noori teatrivaatajaid

17:48

Galerii: Ringhäälingumuuseumis näeb Türi raadiosaatejaama ehitamise lugu

16:37

Suri näitleja Chuck Norris

loe: eeter

12:17

Galerii: Marko Matvere viib uuel hooajal vaataja taas tuletorne avastama

11:17

Hanna-Liina Võsa: mul õnnestub oma unistused täituma manifesteerida

10:22

Tänavakunstnik: Banksy isiku paljastamine ei muuda teda vähem atraktiivseks

09:23

Politseiniku töövari Alden Kirss: enamus väljakutseid on seotud alkoholiga

Raadiouudised

18:45

Päevakaja (20.03.2026 18:00:00)

18:35

Läti valitsus otsib võimalusi kütuse hinnatõusu leevendamiseks

15:40

Aprilli lõpus asub ametisse ERJK uus koosseis

15:30

Kiviselg: Venemaa alustas Ukrainas kevadist pealetungi

15:25

Läti ettevõte tahab avada Riia-Võru bussiliini

15:20

Raadiouudised (20.03.2026 15:00:00)

12:35

Tallinn tegi avalikuks busside liinivõrgu muutmise uued plaanid

12:30

Laupäev tuleb sajuta ja päikesepaisteline

12:20

Raadiouudised (20.03.2026 12:00:00)

10:48

Jõhvi filmilinnakusse tuleb ka hotell Uuendatud

Viimased teleuudised

hea teada

üles
