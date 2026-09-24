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Mereväe laev Raju on juba kuid rivist väljas

Välismaa
Foto: Eesti Merevägi
Välismaa

Mereväe patrull-laev Raju on kevadest saadik Pärnus dokis. Jääkahjustuste parandamise ettevalmistamisel sai laev hoopis kahjustusi juurde. Kaitseinvesteeringute keskus, mille ülesandeks on ka remonditööde korraldamine, ütles, et Raju võib jääda teenistuskõlbmatuks veel pooleks aastaks.

Patrull-laev Raju asub dokis Pärnus ARC Repair poolt tehtavate remonditööde jaoks. Remont ei ole kulgenud ootuspäraselt.

"Seal juhtus dokiintsident - seal said laeva sõukruvid vigastada. Täna on küll sõukruvid parandatud, aga siiski on laevas jätkuvalt vibratsioon, millest tulenevalt laev on kai ääres ja on remondiootel," lausus RKIK-i mereväe kategooriajuht Marek Mardo.

Läinud talvel tuli lahti laeva stabilisaator. Selle ja veel mõningate väiksemate asjade remondiks Raju Pärnusse viidi. Raju ehitas Baltic Workboatsi (BWB) 2017. aastal. Vahest võiks laevatehas ise remondi ära teha?

"Jah, nendega on konsulteeritud et viia laev sinna. See ei ole lihtne protsess. Tuleb teha korralik laeva staatuse fikseerimine, et mis seisus laev on. Siis saab anda üle laeva BWB-le, kui see peaks vajalikuks osutuma," sõnas Mardo.

Merevägi ei tahtnud olukorda kaamera ees kommenteerida, kuid tunnistas "Aktuaalsele kaamerale" kirjalikult, et ühe patrull-laeva puudumine mõjutab mereväe tööd.

"Ühe patrull-laeva puudumine mõjutab mereväe tegevusi ja püstitatud ülesannete täitmist. Puuduvast laevast tekkiv võimelünk on täidetud teiste laevade tegevuste ümberplaneerimisega niivõrd, kui see võimalik on," öeldi kirjas.

Ettevõtte esindaja ütles "Aktuaalsele kaamerale", et ei saa Rajuga seonduvat kommenteerida. Põhjendusena toodi, et kaitseinvesteeringute keskus kui tellija soovitas seda mitte teha.

"Me arutasime seda asja. Me ei saa mingit kommentaari jagada. Kui õigus on, siis ma võin vabalt rääkida. Aga ma uurisin natuke ja nad ise kommenteerivad seda," ütles ARC Repair juhatuse liige Martin Kuusik.

Mis saab aga olukorras, kui merevägi ütleb kaitseinvesteeringute keskusele, et tahab oma laeva tagasi?

"Ma ei oska seda öelda. See sõltub, kui me vaatame, mis seal päriselt viga on. Seal on tõenäoliselt mitmeid suuri vigastusi ja see võtab aega. Kui on sõuvõllid kõverad, siis tuleb sõuvõllid taastada. Me ei tea, kui palju aega see päriselt võtab. Veel hullem on, kui läheb päris uute hankimiseks - see võib võtta kuni pool aastat," lausus Mardo.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

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