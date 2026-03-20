CBS News koondab kuus protsenti töötajatest

Välismaa
Meediafirma CBS
CBS Newsi peatoimetaja Bari Weiss ja president Tom Cibrowski teatasid reedel, et meediafirma koodab kuus protsenti oma töötajatest. Lisaks sulgeb meediafirma ligi 100 aastat tegutsenud CBS News Radio.

Weiss ja Cibrowski teatasid, et meediaäri muutub ning seetõttu peavad firma uudistetoimetused muutuma väiksemaks. Varitey teatel koondab firma 60-70 töötajat. Selle käigus saadetakse laiali ka CBS News Radio, kus William S. Paley asutas kogu kontserni 1927. aastal, vahendas The Hill. 

CBS News Radio teeb USA-s koostööd ligi 700 kohaliku jaamaga ning lõpetab oma tegevuse 22. mail. Weiss ja Cibrowski tunnistasid, et raadioüksuse laialisaatmine oli raske, kuid vajalik otsus.

Weissi juhtimisel on CBS Newsis tehtud ulatuslikke ümberkorraldusi ning ettevõte koondas ka mullu oktoobris töötajaid. 

Kuulus ajakirjanik Weiss võttis CBS Newsi juhtimise üle 2025. aastal. Ta lahkus The New York Timesist 2020. aastal. Ta põhjendas toona oma äraminekut sellega, et leht on kaotanud liberaalse iseloomu ning keskendub ainult kitsale vasakpoolsele auditooriumile.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: The Hill

Samal teemal

meretarkus

pöidlad pihku!

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

21:12

21:11

20:52

20:39

20:34

20:33

20:21

20:09

20:00

19:23

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

06:31

17:34

08:18

04:30

21:11

16:37

15:22

19.03

14:57

19.03

ilmateade

loe: sport

21:11

20:52

20:39

20:09

loe: kultuur

19:23

18:48

17:48

16:37

loe: eeter

12:17

11:17

10:22

09:23

Raadiouudised

18:45

18:35

15:40

15:30

15:25

15:20

12:35

12:30

12:20

10:48

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo