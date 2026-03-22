Neli inimest soovib asuda Eesti Kunstimuuseumi juhtima

Näitus "Galatea triumf" Kumu kunstimuuseumis Autor/allikas: Priit Mürk/ERR
Sihtasutuse Eesti Kunstimuuseum (EKM) juhatuse liikme konkursile laekus neli sooviavaldust. Juht selgub maikuuks.

"Konkursile laekus neli sooviavaldust. Kuna kandidaatidelt ei ole küsitud nõusolekut nende kandideerimise avalikustamiseks, siis nende nimesid avaldada ei saa," ütles EKM-i personalijuht Herta Karjus.

Sihtasutuse nõukogu teeb otsuse hiljemalt aprillikuu jooksul, lisas Karjus.

16 aastat Eesti Kunstimuuseumi juhi ametikohta täitnud Sirje Helme ütles reedel, et ta ei oska veel öelda, kas ta kandideerib. "Mul on tõsised tingimused. Kui neid aktsepteeritakse, siis kandideerin," sõnas Helme.

Konkursi võitjaga sõlmitakse kolmeaastane leping, mida võib nõukogu otsusega kaks aastat pikendada.

SA Eesti Kunstimuuseum on viit muuseumi ühendav institutsioon, mille alla kuuluvad Kumu ja Kadrioru, Mikkeli, Niguliste ning Adamson-Ericu muuseumid.

Sihtasutuse nõukogusse kuuluvad pikaaegne tippjuht Paavo Nõgene, galerist ja kunstikoguja Reigo Kuivjõgi, advokaat Liina Linsi, kultuuriministeeriumi kantsler Merilin Piipuu ja Eesti Maalikunstnike Liidu juhatuse liige Vano Allsalu.

Samal teemal

В центре Курессааре разрушается историческое здание

14:40

Aktuaalne kaamera Uuendatud

14:40

Орбита Uuendatud

14:37

Tallinn coalition appoints party members to company boards

14:31

VAATA OTSE | Levadia - Paide pakub huvitava treeneriduelli Uuendatud

14:30

Кофе+ Uuendatud

14:30

Sport. Sport Uuendatud

14:30

R2 Traat

14:30

Troopikavöönd

14:30

Linnadžungel

09:35

Trump ähvardas Iraani elektrijaamu rünnata ja hävitada Uuendatud

21.03

Sõja 1487. päev. Ukraina ründas Vene radarlennukit Uuendatud

21.03

Ehammer nihutas MM-il seitsmevõistluse maailmarekordit, Roosleht kaheksas Uuendatud

21.03

Tartus leiti prussakaliik, keda varem pole Baltimaades kohatud

21.03

Riigikogu 31 liiget avaldas toetust USA ja Iisraeli sõjategevusele Iraanis

21.03

Tartus tekitab küsimusi Ihastesse kavandatav uusarendus

21.03

WP: Vene luure kaalus Orbani tapmiskatse lavastamist

14:16

Venemaa ründas öösel Kiievi oblastit Uuendatud

21.03

Väetise hinna tõus võib põllumehed panna loobuma teravilja külvamisest

21.03

Kontrolli alt väljunud droon häiris Tallinna lennujaama tööd

14:31

VAATA OTSE | Levadia - Paide pakub huvitava treeneriduelli Uuendatud

14:18

VAATA OTSE | Hommikuse programmi lõpetab viievõistluse kuulitõuge Uuendatud

14:15

Verlin ohustas taas Eesti rekordit ja pääses MM-il poolfinaali

14:11

Petrõkina: hooaja lõpus hakkab kõik vaikselt valutama, aga see on normaalne Uuendatud

loe: kultuur

13:19

13:05

Teatrikriitik: parimad rollid ja lavastused jäid tänavu nomineerimata

12:11

Arvustus. Tõelisuse otsingul

10:48

Väikese printsi auhinna laureaadid on Haide Männamäe ja Toomas Tross

loe: eeter

13:29

Ingrid Sembach-Hõbemägi: eestlased on aiandususku rahvas

11:40

Alo Mattiiseni tütar: vahel mõtlen küll sellele, et olen viimane Mattiisen

10:59

Riina Raudne: ülekaalu vältimine on täna väga suur pingutus või lausa ime

10:30

Ivo Linna: karmidel aegadel tahab inimene kindlustunnet

Raadiouudised

21.03

Kohtla-Järvel on nii koalitsioon kui ka opositsioon teise poole tööga rahulolematu

21.03

Tartlased muretsevad, et võrreldes linnaosade laienemisega ei arene kohalik taristu piisavalt kiiresti

21.03

Sajad kooliõpilased üle Eesti teevad sel kevadel ise koolisööklas süüa

21.03

Päevakaja (21.03.2026 18:00:00)

20.03

Päevakaja (20.03.2026 18:00:00)

20.03

Läti valitsus otsib võimalusi kütuse hinnatõusu leevendamiseks

20.03

Aprilli lõpus asub ametisse ERJK uus koosseis

20.03

Kiviselg: Venemaa alustas Ukrainas kevadist pealetungi

20.03

Läti ettevõte tahab avada Riia-Võru bussiliini

20.03

Raadiouudised (20.03.2026 15:00:00)

