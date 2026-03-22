Neli inimest soovib asuda Eesti Kunstimuuseumi juhtima

"Konkursile laekus neli sooviavaldust. Kuna kandidaatidelt ei ole küsitud nõusolekut nende kandideerimise avalikustamiseks, siis nende nimesid avaldada ei saa," ütles EKM-i personalijuht Herta Karjus.

Sihtasutuse nõukogu teeb otsuse hiljemalt aprillikuu jooksul, lisas Karjus.

16 aastat Eesti Kunstimuuseumi juhi ametikohta täitnud Sirje Helme ütles reedel, et ta ei oska veel öelda, kas ta kandideerib. "Mul on tõsised tingimused. Kui neid aktsepteeritakse, siis kandideerin," sõnas Helme.

Konkursi võitjaga sõlmitakse kolmeaastane leping, mida võib nõukogu otsusega kaks aastat pikendada.

SA Eesti Kunstimuuseum on viit muuseumi ühendav institutsioon, mille alla kuuluvad Kumu ja Kadrioru, Mikkeli, Niguliste ning Adamson-Ericu muuseumid.

Sihtasutuse nõukogusse kuuluvad pikaaegne tippjuht Paavo Nõgene, galerist ja kunstikoguja Reigo Kuivjõgi, advokaat Liina Linsi, kultuuriministeeriumi kantsler Merilin Piipuu ja Eesti Maalikunstnike Liidu juhatuse liige Vano Allsalu.