Soome pank kärpis majanduskasvu prognoosi
Soome pank kärpis Lähis-Ida sõjast tingitud energiahindade tõusu tõttu Soome majanduskasvu prognoosi.
Sisemajanduse koguprodukti kasvuks prognoositakse tänavu 0,6 protsenti, veel möödunud aasta detsembris ootas Soome pank 0,8-protsendist kasvu.
Soome panga tippjuhi Juuso Vanhala sõnul on sõda kestnud juba piisavalt kaua, et energiahindade tõus on nähtav.
Hormuzi väin on suletud ja Lähis-Ida energiataristut on rünnatud. Isegi kui sõda sel nädalal lõpeb, jäävad nafta- ja gaasihinnad kõrgeks ning pidurdavad majanduskasvu. Hinnatõus hoogustub ja Soome pank prognoosib tänavuse inflatsiooni kiirenemist 1,9 protsendini.
Toimetaja: Karl Kivil
Allikas: Yle