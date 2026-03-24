Soome pank kärpis majanduskasvu prognoosi

Sisemajanduse koguprodukti kasvuks prognoositakse tänavu 0,6 protsenti, veel möödunud aasta detsembris ootas Soome pank 0,8-protsendist kasvu.

Soome panga tippjuhi Juuso Vanhala sõnul on sõda kestnud juba piisavalt kaua, et energiahindade tõus on nähtav.

Hormuzi väin on suletud ja Lähis-Ida energiataristut on rünnatud. Isegi kui sõda sel nädalal lõpeb, jäävad nafta- ja gaasihinnad kõrgeks ning pidurdavad majanduskasvu. Hinnatõus hoogustub ja Soome pank prognoosib tänavuse inflatsiooni kiirenemist 1,9 protsendini.