Soome IT-ettevõtte ja transpordiameti kohtuvaidlus läheneb lõpule

Soome firma Solita vaidleb kohtus transpordiametiga, kas neil on õigust saada tasu tee-ehituse infosüsteemi arendamiseks tehtud tööde eest vaatamata sellele, et transpordiamet ütles lepingu üles. Vaidlus käib umbes poole miljoni euro üle.

Harju maakohtus algas arutelu kohtuasjas, kus Soome firma Solita OY nõuab transpordiametilt raha tööde eest, mida tehti ameti tellimusel tee-ehitajate jaoks mõeldud infosüsteemi arendamiseks.

Transpordiamet aga lõpetas ühel hetkel projekti arendamise ning ütles soomlastele lepingu üles. Tolleks ajaks oli vähemalt osa töödest juba tehtud.

Solita esindaja, vandeadvokaat Marcus Niin ütles ERR-ile, et poolte vahel oli sõlmitud töövõtuleping, mille transpordiamet ootamatult lõpetas.

"Pooled olid lepingus kokku leppinud selles, et kui transpordiamet lepingu lõpetab, siis tuleb tal tasuda tööde eest, mis on lepingu lõppemise hetkeks faktiliselt teostatud. Transpordiamet lõpetas lepingu, aga ei maksnud teostatud tööde eest," lausus Niin.

Seega nõuab Solita tasu tööde eest, mille eest transpordiamet ei ole tasunud, kuid mis olid lepingu lõppemise hetkeks tehtud.

Transpordiamet aga Soome firma nõudmistega nõus ei ole.

Transpordiameti hankeüksuse juhataja Ege Stiina Järvmägi ütles ERR-ile Solita väidab, et pärast hankelepingu ülesütlemist transpordiameti poolt on tal õigus tasule nende tööde eest, mis olid lepingu lõppemise ajaks, ja lisaks väidetavalt ka pärast seda, teostatud. "Solita lepingu ülesütlemist ei vaidlustanud, vaid esitas pärast seda nõude juba väidetavalt tehtud tööde eest, kuid mis on transpordiameti hinnangul põhjendamatu," lausus ta.

Kuid samamoodi on vaidluse all, kas transpordiametil oli õigus tasaarvestada osa nõudest viidates leppetrahvinõudele seoses tööde hilinemisega. Seda peab jällegi Solita alusetuks.

Niin nimetas kogu olukorda Solita jaoks kahetsusväärseks.

"Sellised olukorrad on Solita jaoks äärmiselt haruldased. Solita püüab lahendada kõik küsimused läbirääkimiste teel ning hoida kliendisuhteid püsiva ja pikaajalisena. Seetõttu on eriti kahetsusväärne, et praegusel juhul ei olnud võimalik saavutada kokkuleppel põhinevat lahendust," märkis ta.

Soome ettevõtte nõue, mis on varem meedias välja öeldud, on umbes 450 000 eurot, millele lisanduvad viivised.

Harju maakohtus on veel pidada üks istung, mis toimub juuni keskpaigas, kus kuulatakse üle eksperdid ning seejärel annab kohus teada, millal otsuse langetab.

Tee-ehituse infosüsteemi arendamis on transpordiamet juba mitu aastat tagasi peatanud.