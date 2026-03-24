Võlakirjad on Balti turul muutumas aina populaarsemaks

Foto: Siim Lõvi/ERR
Eelmisel aastal jõudis Nasdaq Balti börsile rekordilised 60 uut võlakirja. Investor Lev Dolgatsovi sõnul on võlakirjade elavnemist märgata olnud viimased paar aastat ning see on tervislik protsess.

Eile jõudis Nasdaq Balti börsile Apollo Groupi 50 miljoni euro suurune võlakirjaemissioon, mis on seni suurim eraettevõtte avalik võlakirjapakkumine.

Lõppes ka kinnisvaraarendaja Invego võlakirjade pakkumine, mida märgiti viis korda üle. Praegu käib ka Coop Panga pakkumine, millega soovitakse kaasata 10 miljonit eurot.

Coop panga finantsjuht Paavo Truu hinnangul on see maht Eesti investoritele täiesti jõukohane

"On ka oluliselt suuremaid emissioone tehtud ja ikkagi täis märgitud, nii et mahu mõttes ei ole küsimust. See näitab seda, et tõesti Eesti investoritel on vähemalt mõõdukas mahus vahendeid. Ta näitab ka seda, et Eesti investoritel on huvi ja teadmine, et mis asi on võlakiri ja et sealt saab tootlust. Kolmandaks, et see intressitase, mis meil täna siin turgudel on, et see on ka konkurentsivõimeline," ütles Truu.

Investor Lev Dolgatsov on paar aastat täheldanud võlakirjaturu elavnemist Balti börsidel.

"Jaeinvestoritel polnud väga võlakirjade vastu huvi, sest euribor oli kõrge. Kes tahtis rahulikult oma raha parkida, siis oli võimalik pangahoiuseid kasutada, vist oli neli pluss protsenti, täiesti riskivaba tootlus. Mõned on kasutanud kinnisvara, millest on saanud Eesti jaeinvestorite rahvasport," ütles Dolgatsov.

Dolgatsov leidis, et võlakirjade pakkumine on tervislik protsess ja neid tuleb edaspidi juurde.

Ettevõtted kaasasid eelmisel aastal Nasdaq Balti börside vahendusel üle 2 miljardi euro kapitali ning turule jõudis rekordiliselt 60 uut võlakirja.

Nasdaq Tallinna börsi juht Kaarel Ots ütles, et kui aktsiat ostes saab investor endale osa ettevõttest, siis võlakiri on laen väärtpaberivormis. See sobib paljudele väikeinvestoritele.

"Igal arenenud majandusega riigil on toimiv kapitaliturg, mis koosneb aktsiatest ja võlakirjadest. Oleme nüüd liikumas sinnapoole. Kui aga minna ajas tagasi ainult kümme aastat, siis nägime kogu Balti regiooni peale kokku võib-olla ühte kuni kolme võlakirja pakkumist aastas," selgitas Ots

Otsa sõnul võib tänavune börsiaasta tulla eelmisele sarnane.

Toimetaja: Märten Hallismaa

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

Samal teemal

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

ilmateade

loe: sport

loe: kultuur

loe: eeter

Raadiouudised

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo