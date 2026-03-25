Soome politsei jõuab Elisa kaablirikke uurimisega lõpule ilmselt kevadel

Soome keskkriminaalpolitsei (KRP) uurimine Soome lahel aastavahetusel toimunud kaablirikke osas on edenenud ja see peaks lõpule jõudma kevade jooksul, ütles ülemkomissar Risto Lohi.

Lohi sõnul on üsna selge, et Elisa merekaablit kahjustas Saint Vincenti ja Grenadiinide lipu all sõitva kaubalaeva Fitburg ankur. Uurimine jätkub ülekuulamiste ja laevalt kogutud materjalide läbivaatamisega.

"Seda toetavad mereliikluse olukorra ülevaade ning ametkondade koostöös tehtud merepõhja kaardistused," rääkis Lohi.

Kahjustuskoht asub Eesti majandusvööndis.

Juhtumit uuritakse endiselt kui raske kahju tekitamist, selle tekitamise katset ning side rasket häirimist.

"Uurime seda endiselt kui tahtlikku tegu. Uurimise käigus püütakse arvesse võtta kõiki asjaolusid, mis võisid olla seotud kahjustuse tekkimisega," ütles Lohi.

Kuriteos on neli kahtlustatavat, kellest üks on vahistatud ja kolmele on kohaldatud reisikeeld.

"Politseil on arusaam sellest, mis on juhtunud ning kes mõjutasid laeva kurssi ja ankru kasutamist," lisas Lohi.

Lohi kahtlustatavate ameteid täpsemalt ei kommenteerinud. "Nad vastutasid laeva kursi või ankruvintsi töö eest sel ajal, kui laev liikuma hakkas ja kahjustused tekkisid."

Laev Fitburg oli uurimise algfaasis Kantviki sadamas arestitud. Pärast eeluurimistoimingute lõpuleviimist eskorditi laev 12. jaanuaril Soome territoriaalvetest välja.

Sanktsioonide alla kuuluvat kaupa vedanud laev oli teel Venemaalt Peterburist Iisraeli Haifa sadamasse.

Laeva last oli eeluuringu ajaks tolliameti poolt halduskorras kinni peetud, kuid 7. jaanuaril teatas amet, et sanktsioonide rikkumise kahtluse osas eeluurimist ei alustata.