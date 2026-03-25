Ungari piirab gaasitarnet Ukrainale kuni Družba naftajuhtme parandamiseni

Ungari ja Slovakkia on Euroopa Liidus erandlikud riigid, kes on säilitanud suhted Moskvaga. Mõlemad süüdistavad Kiievit Družba naftajuhtme seiskamises. Juhtme kaudu varustatakse Ungari ja Slovakkia rafineerimistehaseid Ukrainat läbiva Vene toornaftaga.

Kiievi kinnitusel sai torujuhe jaanuarikuises Vene droonirünnakus kahjustada ning seda parandatakse nii kiiresti kui võimalik.

"Peatame järk-järgult gaasitarned Ungarist Ukrainale ja hoiustame allesjäänud gaasi Ungaris," ütles Orbán sotsiaalmeediasse postitatud videos.

Ungari süsteemihalduri FGSZ andmetel jätkusid kolmapäeva hommikul gaasitarned Ukrainale siiski endises mahus. Ka Ukraina gaasivõrgu operaatori andmed näitavad, et kolmapäeval peaks Ungarist laekuma 8,3 miljonit kuupmeetrit gaasi, mis on sama kogus kui teisipäeval. Kokku plaanib Ukraina kolmapäeval Ida-Euroopast importida 25 miljonit kuupmeetrit gaasi.

Reutersi allika andmetel tellis Ukraina märtsiks Ungarist 180 miljonit kuupmeetrit gaasi, mis moodustab 28 protsenti kogu impordist. Veebruaris oli tellitud kogus 200 miljonit kuupmeetrit ehk 31 protsenti.

Ukraina riiklik energiakompanii Naftogaz ja energeetikaministeerium ei ole teemat veel kommenteerinud.

Eelmisel nädalal ei õnnestunud Euroopa Liidu liidritel veenda Orbáni loobuma vastuseisust Ukrainale mõeldud 90 miljardi euro suurusele laenule.

Varem on Orbán märkinud, et Ungari võib Družba naftatransiidi katkemise tõttu piirata ka elektrieksporti Ukrainale.

Möödunud nädalal saabusid Ukrainasse Euroopa Liidu eksperdid, et hinnata torujuhtme seisukorda. Kiiev on vastu võtnud EL-i pakkumise tehniliseks toetuseks ja rahastuseks, et naftatransport taastada. Samas on Ukraina andnud mõista, et toornafta tarnete taastumiseni Ungarisse ja Slovakkiasse võib kuluda veel nädalaid.