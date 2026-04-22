Euroopa Liit jõudis Ukraina laenu ja 20. sanktsioonipaketi kinnitamise lähedale

Suursaadikute kogu (COREPER II) toetas otsuseid, kuid saatis need lõplikuks heakskiitmiseks kirjalikku protseduuri, mis lõpeb neljapäeval kell 14.00 Eesti aja järgi. Kui selle ajani ükski liikmesriik oma vastuseisu ei väljenda, on ühehäälsust vajav otsus vastu võetud. Praeguseks on aga nii Ungari kui ka Slovakkia, mis on varasemalt otsust blokeerinud, andnud märku, et nõustuvad sellega, kuna nende nimetatud peamine takistus – Družba naftajuhe, mille kaudu Venemaa tarnib läbi Ukraina nendele naftat – on uuesti tööle hakanud.

Euroopa Liidu 27 liikmesriiki peaksid nüüd lepingule alla kirjutama neljapäeva pärastlõunaks, teatas eesistujariigi Küprose pressiesindaja.

Euroopa Liit leppis aastateks 2026-27 mõeldud likviidsuslaenus kokku eelmise aasta lõpus, kuid Ungari keeldus hiljem laenu eraldamisele alla kirjutamast, kuna selle Venemaa-sõbralik peaminister Viktor Orbán süüdistas Ukrainat Venemaa nafta transiidi saboteerimises torujuhtme Družba kaudu, mis purunes jaanuaris Venemaa korraldatud õhurünnakus.

Tüli lükkas edasi ka uute Venemaa-vastaste sanktsioonide kehtestamist, mille EL kavatses algselt vastu võtta Venemaa täiemahulise agressioonisõja neljandal aastapäeval 24. veebruaril 2022.

Takistus kõrvaldati lõpuks, kui Ungari naftakontsern MOL teatas kolmapäeval, et neile on teatatud, et Ukraina Družba torujuhtme operaator on valmis jätkama toornafta transiiti Ungarisse ja Slovakkiasse. MOL teatas, et loodab torujuhtme kaudu saabuva nafta jõudmist Ungarisse ja Slovakkiasse hiljemalt neljapäevaks.

"Oleme saanud signaali, et naftatarned võivad taastuda, ja võin vaid öelda, et oleme valmis toetama 20. sanktsioonide paketti Venemaa vastu, kuna meie hinnangul ei avaldaks see Slovakkia majandusele olulist mõju. Teeme seda aga alles siis, kui Venemaa nafta jõuab Slovakkiasse Družba torujuhtme kaudu," ütles Slovakkia välisminister teisipäeval.

Ukraina laenu saamise väljavaated paranesid juba siis, kui Orbán kaotas Ungari parlamendivalimised 12. aprillil. Võitnud partei juht Peter Magyar on öelnud, et ta ei blokeeri enam Kiievile eraldatud EL-i vahendeid, kuigi tema peaministriks kinnitamist on oodata alles mai keskel.