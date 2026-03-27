Swedbanki uute sularahaautomaatidega kaasneb mitu muudatust

Swedbank vahetab oma sularahaautomaadid uuemate mudelite vastu. Kõige silmapaistvam muudatus puudutab pangakaardi lugejat – kui seni tõmbas see kaardi täielikult enda sisse, siis uutes automaatides tuleb kaart sisestada vaid osaliselt.

Swedbanki klienditeenuse juhi Ede Raagmetsa sõnul muudab uuendatud kaardilugeja sularahaautomaadi kasutamise kliendi jaoks lihtsamaks ja sujuvamaks.

"Kaart tuleb sisestada vaid poolenisti ning see jääb kogu tehingu ajaks osaliselt nähtavale. See aitab vältida olukordi, kus automaat ei tagasta kliendile kaarti. Lisaks toetab see automaadi sujuvat ja stabiilset toimimist ka suurema kasutuskoormuse korral," selgitas Raagmets.

Jätkuvalt kehtib senine loogika, et sularaha väljavõtmisel tagastab automaat esmalt kaardi ja alles seejärel väljastab raha. "See aitab vähendada olukordi, kus pangakaart unustatakse automaati," lisas ta.

Uuendused puudutavad ka sularaha sisestamise ja väljavõtmise avasid. Need on kujundatud turvalisuse huvides väiksemaks. Samuti vähendab see võimalust, et pangaautomaati satub kogemata muid esemeid – näiteks münte –, mis võiksid selle tööd häirida.

Swedbanki sularahaautomaate saab jätkuvalt kasutada ka ilma füüsilise pangakaardita ehk mobiili, kella või sõrmusega viibates. "Nutiseadmega tasumine on ajas kasvanud ning seda võimalust kasutatakse üha rohkem ka pangaautomaatidest raha välja võtmiseks," ütles Raagmets.

Swedbankil on Eesti suurim sularahavõrgustik – lisaks 365 sularahaautomaadile saavad kliendid sularaha välja võtta ligi 800 teeninduskohas üle Eesti. Sularaha väljastavad Swedbanki klientidele Olerex, Coop, R-Kiosk, Aldar Market, Alexela, Meie Toidukaubad ja Tartu Terminal. Kokku on seega võimalik sularaha välja võtta ligi 1200 asukohas üle Eesti.