X!

Tallinn ootab seadusemuudatust, et autoromudest kergemini lahti saada

Autod romulas. Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR
Automaks ei ole seni linnatänavaid romusõidukitest puhastanud, mõju on näha peamiselt vaid liiklusregistris. Samal ajal vaevleb Tallinn endiselt romude ja seisma jäetud sõidukite käes ning ootab riigilt seadusemuudatust, mis annaks võimaluse hooletute autoomanikega rangemalt ümber käia.

Eelmisel aastal utiliseeris Tallinn 77 sõidukit ja magalapiirkondades on vaatepilt endiselt kole. Linnavalitsus tunneb vajadust ka suurema romuparkla järele. 

"Meil on täna utiliseerimise ootel või omaniku ootel suurusjärgus poolsada sõidukit. Me näeme, et meil on parklapinda selleks juurde vaja. Me oleme linnas otsimas piirkonda, kuhu rajada täiendav parkla, et linnatänavatelt ära koristada need sõidukid, mis on kas romud või uinunud," lausus Tallinna abilinnapea Tiit Terik (Keskerakond).

Romusõiduki tänavalt eemaldamine ei ole nii lihtne, kui võib tunduda.

"Eks me iga sõiduki puhul läheneme individuaalselt, sest seal võib olla näiteks see, et sõiduk on küll peatatud kandega, aga on kohtutäitur teinud mingi täitmismärke sinna. Siis me suhtleme kohtutäituriga. Kohtutäitur ütleb ohhoo, et tulen, võtan ja läheb müüki näiteks see sõiduk, et tuleb ja võtab, viib ise selle ära. Eks neid hoobasid on üsna palju," ütles mupo piirkonnatöö ja menetluse osakonna juhataja Krislin Pärt.

Kui linnapilti pole automaks veel eriti mõjutanud, siis liiklusregister on oluliselt puhtam. Möödunud aastal kustutati registrist tasuta 60 403 fantoomsõidukit, tulevast aastast on riigilõiv selle eest 800 eurot. Kui aga füüsiline romu on kusagil olemas, võib selle aastamaks omakorda üllatusena tulla.

"Järgmisest hakkavad autoomanikud, kellel ka sõidukikanne on peatatud, maksma aastamaksu. Nii et see on üks hoob, millega me saame inimesi motiveerida tänaval seisvatest sõidukitest loobuma ja ise jäätmekäitlejale üle andma," lausus Pärt.  

Tallinn on teinud riigile ettepaneku, et omavalitsus võiks saada õiguse sekkuda karmimalt juhtudel, kus sõidukiomanik oma auto eest ei hoolitse.

"Näiteks masinad, mis ei või täna kohe liikluses osaleda – näiteks nendel puudub kehtiv ülevaatus või ei ole nad liikluskindlustusega kaetud – nemad ei peaks parkima avalikul parkimiskohal, vaid kui nad ei ole aktiivses kasutuses, viige nad siis sinna, kus on natuke rohkem ruumi. Siin ei ole seadusandja veel meie ettepanekut kuulda võtnud, kordame oma ettepanekut," ütles Terik.

Toimetaja: Marko Tooming

viimased uudised

21:42

Neidude U-18 koondis alustas EM-valiksarja kaotusega Hollandile

21:29

Pärnu lahel on veel palju jääd ja tindipüügihooaeg võib jääda lühemaks

21:27

Laupäeval on ilm päikseline ja sajuta

21:24

Viipekeelsed uudised

21:21

Tallinn ootab seadusemuudatust, et autoromudest kergemini lahti saada

21:17

Suppi aitas tiimikaaslase pjedestaalile, Eesti koondisel seiklusrikas päev

21:15

Häälteostu kahtlustus võib mõjutada Narva võimuvõitlust

21:11

Iraanimeelne rühmitus teatas, et häkkis FBI peadirektori e-posti

21:07

Mitmed hajapiirkonna koolid koolipäeva algust kella üheksaks ei nihuta

21:03

Rubio sõnul kestab Iraani sõda nädalaid, mitte kuid

Loetumad uudised

09:10

Swedbanki uute sularahaautomaatidega kaasneb mitu muudatust

26.03

Eksperdid: Ust-Lugat rünnanud droonid kasutasid Baltimaade piiri otseteena

20:47

Meedia: Ust-Luga sadamat tabas järjekordne Ukraina droonirünnak Uuendatud

17:09

Läti: Venemaa püüab Ukraina tehtud õhurünnakuid siduda Balti riikidega Uuendatud

10:19

Allikad: Putin käskis oligarhidel panustada Venemaa eelarvesse

06:59

Elering betoneerib kergdroonide vastu kaitsmiseks alajaamade südameid

20:18

VAATA OTSE | Langerbaur jäi vabakavas rekordile alla, mida teeb Petrõkina? Uuendatud

26.03

Zelenski: USA nõuab julgeolekutagatiste eest Donbassi loovutamist

16:26

Kambja lähistelt leiti Eestis ainulaadse muinaslinnuse asupaik

14:04

Tuul Mobility esitas pankrotiavalduse

loe: sport

21:42

Neidude U-18 koondis alustas EM-valiksarja kaotusega Hollandile

21:17

Suppi aitas tiimikaaslase pjedestaalile, Eesti koondisel seiklusrikas päev

20:51

VIDEO | Tammik lõi debüüdil värava, Eesti võitis penaltiseeria

20:18

VAATA OTSE | Langerbaur jäi vabakavas rekordile alla, mida teeb Petrõkina? Uuendatud

18:56

Näitusel "Delfti sinine" esitleb oma unikaalset kogu arheoloog Heikki Pauts

16:23

Otse kell 20: Eesti teatri auhindade tseremoonia Tallinna linnateatris

15:50

Selgusid presidendi rahvaluulepreemia laureaadid

13:35

Piret Jaaksi näidend "Siirderiitujad" jõuab Leedus lavale

14:43

Kadri Voorand: artisti haavatavus sünnib läbielatud kogemustest

12:05

Florian Wahl: ma ei pea end vingujaks, aga koduste sõnul olen hull kaebleja

11:11

Maanteemuuseum: nõukaaegses Kuusalu bensukas saab tõelise nostalgialaksu

10:18

Presidendi preemia saanud Annika Kaalep hoiab töökorras seadmed, millest sõltuvad inimelud

18:50

Päevakaja (27.03.2026 18:00:00)

17:45

Suviteravili võib jääda sel aastal külvamata

17:40

Keskkriminaalpolitsei kahtlustab Narva volikogu liiget häälteostus

17:40

Kaubanduskoda soovib ametnikele vähem puhkusepäevi

16:35

Kadriorus Mikkeli muuseumis on väljas Hollandi Delfti sinised keraamilised aarded

16:20

Riik kaasajastab droonide tuvastamise ja tõrjumise reegleid

16:20

Pärnu lahe jää on veel korralik ja jäämurdjal tööd jagub

16:05

Tartus tekitab küsimusi linnavalitsuse tempo rattateede põhivõrgustiku rajamisel

15:25

Raadiouudised (27.03.2026 15:00:00)

13:50

Tehisintellekti kasutamine koolides nõuab õppetööle uut lähenemist

