Tallinn toetab Lasnamäele ujula rajamist kuni 20 miljoni euroga

Tallinn kavatseb pakkuda eraettevõtjale kuni 20 miljonit eurot investeeringutoetust, et see ehitaks Lasnamäele ujula koos spaakeskusega. Sotsiaaldemokraadid kardavad aga, et avaliku konkursi tulemus on juba ette teada ning enam-vähem sama raha eest võiks ujula rajada hoopis hoopis linn.

ERR on varemgi kajastanud, kuidas Tallinna Tondiraba jäähalli kõrvale on juba õige mitu aastat soovitud rajada ühte korralikku olümpiamõõtmeis ujumisbasseini, kus saaks korraldada nii treeninguid kui ka rahvusvahelisi spordivõistlusi.

Tallinna abilinnapea, keskerakondlane Tiit Terik ütles ERR-ile, et linnal on juuli lõpus või augusti alguses plaanis välja kuulutada ametlik riigihange, et leida eraettevõtja, kes hoone valmis ehitab.

Nagu Tallinna linnavolikogu juba mõni aasta tagasi otsustas, pakutakse ettevõttele ka kuni 20 miljoni euro suurust investeeringutoetust.

"Riigihanke võitjaks saab see, kes ütleb, et suudab objekti rajada võimalikult väikese linnapoolse toetusega. Kui üks ettevõte ütleb, et nemad vajavad toetust 18 miljonit eurot ja teine ütleb, et nemad vajaksid objekti realiseerimiseks linnalt 15 miljonit, siis võidab see, kes soovib vähem linnapoolset toetust," lausus Terik

Sotsiaaldemokraat Kaarel Oja rääkis, et tegelikult võib juba arvestada, et kontsessioonihanke võidab sama arendaja, kes joonistas valmis ka kogu vee- ja spordikeskuse projekti ehk siis Capital Mill. Nende arendatud on ka näiteks Skyoni hoone Maakri tänaval.

"Me näeme viimase kahe aasta ajalugu, kus täpselt seda tüüpi kontsessioonihange kord juba välja kuulutati. Ka toona oli justkui teisi huvilisi, aga lõpuks tegi pakkumise ainult Capital Mill. Nad pakkusid väga enesekindlalt, et nende vajadus on täpselt see summa, mis oli linna jaoks lagi. Keegi teine ei tulnudki hankele osalema sel samal põhjusel, et konkreetsel arendajal on nii suur edumaa," ütles Oja.

Terik lausus, et konkreetse arendaja võit ei ole siiski nii-öelda isetäituv ennustus.

"Kui selle võistluse võidab üks konkreetne ettevõte, siis see peegeldab olukorda turul ning erinevate ettevõtete riskijulgust või võimalust seda objekti rajada," märkis Terik.

Sotsiaaldemokraat Oja rääkis, et tegelikult kavatseb linn praegu kinkida lihtsalt miljoneid eurosid ühele eraarendajale.

"Tänasel hetkel liigume suunas, kus ühelt poolt kingib linn arendajale arvestatava hulga miljoneid eurosid, et ta saaks selle valmis ehitada, ja tegelikult peab linn hakkama sedasama veeaega tagasi rentima, sest meie haridusasutustel on seda lihtsalt vaja. Linn saab olema seal üks arvestatav rentnik või kasutaja ning hakkab maksma arendajale, mis on täielik absurd," rääkis ta.