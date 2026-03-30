Isa koos kolme pojaga sai süüdistuse inimkaubanduses

Prokuratuur esitas 60-aastasele mehele ja tema kolmele täiskasvanud pojale süüdistuse inimkaubanduses, kuna väidetavalt sundisid nad 70-aastast naist ning 60-aastast meest tegema rasket füüsilist tööd ilma tasu maksmata.

"Kannatanud pidid tegema palkidest küttepuid ja pakendama hobusesõnnikut, mille süüdistatavad hiljem maha müüsid," kirjeldas prokurör Elle Keeman.

Eesti Ekspressi andmetel on süüdistatavad Peeter Kaares ja tema kolm poega Kevin, Kert ja Kaido.

Kogutud tõendite järgi hoidsid süüdistatavad mehed kannatanuid kinni ja sundisid neid töötama alates 2020. aasta detsembrist kuni eelmise aasta märtsini, kokku ligikaudu neli aastat.

"Naine pääses sellest olukorrast 2024. aasta detsembris ja mees mullu märtsis. Nelja aasta jooksul töötasid nad nii Viljandi- kui ka Pärnumaal asuvatel kinnistutel, mis kuulusid ühele süüdistuse saanud mehele. Seni kogutud tõendid näitavad, et süüdistatavad teenisid kannatanuid ära kasutades 150 000 eurot kriminaaltulu," ütles Keeman.

Uurimisega saadud info järgi võttis üks süüdistatavatest kannatanutelt nende dokumendid ja piiras suhtlust lähedastega. Ühelt kannatanult võeti ka pangakaart, millega teine süüdistatav võttis tema kontolt välja sinna laekunud pensioni. Selle eest on talle esitatud ka süüdistus arvutikelmuses.

"Töö kõrvalt pidid kannatanud elama elamiskõlbmatutes ruumides ja nad ei saanud süüa täisväärtuslikku toitu. Neil ei olnud võimalust kasutada telefoni ega oma sissetulekut, seega ei saanud nad küsida abi ega oma olukorda kuidagi muuta," lisas prokurör.

Lääne prefektuuri narko- ja organiseeritud kuritegude talituse juht Nigolas Saarnak ütles, et uurimine kasvas algsest vihjest palju suuremaks ja võttis oodatust rohkem aega.

"Inimkaubandust kujutatakse tihti ette kui filmilikku üle piiri smugeldamist, prostitutsioonile sundimist või äärmuslikku orjastamist. Tegelikult on see palju laiem probleem, mille lahendamine nõuab eri asutuste tihedat koostööd," selgitas Saarnak.

Praegu saavad kannatanud riigi poolt ka vajalikku abi, et traumaatilisest kogemustest taastuda.

Eesti Ekspress kirjutab Peeter Kaarese kohta, et ta on aastate jooksul üksjagu kohtuuksi kulutanud ja maksupettuste ajalugu ulatub suisa 90-ndatesse. Muu hulgas oli ta esimene, kes Eestis maksupettuste eest süüdi mõisteti.

2011. aastal kirjutas Eesti Ekspress, kuidas Tartu maakohus tunnistas Peeter Kaarese, tema naise Janika ja ema Aino süüdi haigekassalt üle 6,8 miljoni krooni väljapetmises. Aasta aega vahi all viibinud Kaares ja tema kuriteokaaslastest pereliikmed pääsesid kokkuleppemenetluses tingimisi vangistusega, kõigile kolmele mõisteti ka ettevõtluskeeld viieks aastaks.

Inimkaubanduse ja arvutikelmuse kohtuasja avaistung on planeeritud Pärnu maakohtus 27. aprillile.