"Impulss": kuidas maitseb muudetud koostisega Annekese šokolaad?

Kalevi kaubamärgi maiustusi tootev Orkla sattus hiljuti skandaali, sest nad otsustasid muuta Annekese šokolaadi koostist. Kas uus šokolaad maitseb tõesti teistmoodi, käis uurimas ETV saade "Impulss".

Kuu aega tagasi pahandas Eesti Ekspress, et Eesti kuulsaima piimašokolaadi koostist muudeti ilma laiemat avalikkust teavitamata. Uutes šokolaaditahvlites vähendati kakaosisaldust ja suurendati suhkru kogust. Kakaod on nüüdest 30 protsendi asemel 28 protsenti ja suhkrut 100 grammi kohta kolm grammi rohkem kui enne. Kriitikutelt kõlas arvamus, et Kalev tõi müügile kehvema maitsega šokolaadi ja maiasmokki on petetud.

Kalevi kaubamärgi all maiustusi tootva Orkla Snacks tootearendusjuht Kärt Kontram selgitas, et aeg-ajalt ikka vaatab ettevõte toodete koostised üle, sest ka toormed ja tehnoloogia muutuvad. "See on kindlasti väga pikk protsess ja seda ei tehta kergekäeliselt. Selle jaoks on kindlasti laual erinevad variandid ja eelnevalt siis ka degusteerimine," selgitas Kontram.

Muu hulgas hinnatakse degusteerimise käigus toote lõhna, maitse meeldivust ja seda, kuidas šokolaad suus sulab. "On olnud ka olukordi, kus ei tehta muudatusi, sest tarbija tulemused ei ole vastavad," kinnitas Kontram.

Annekese šokolaadis tehtud muudatused võtsid inimesed Kontrami sõnul väga positiivselt vastu. "Tulemus oli, et eelistati uut versiooni."

"Impulss" andis Annekese šokolaadi maitsta ka näitleja Tõnis Niinemetsale ja tuntud toidumekkijale, "Ringvaate" saatejuhile Marko Reikopile, ning palus neil arvata, kas tegemist on vana või muudetud koostisega eksemplariga. Pimetesti tulemusel selgus, et uus koostis oli maitsjatele rohkem mokka mööda.

Sarnaseid teste viis tarbijatega läbi ka Kalev. Šokolaadisõprade lemmikuks ostustuski just suurema suhkrusisaldusega Anneke. Orkla sõnutsi on uus Anneke juba aasta aega müügilettitel olnud ja enne meediakära polnud nad väidetavalt saanud üldse negatiivset tagasisidet.

Kakao hind on maailmaturul viimaste aastatega järsult tõusnud. Sotsiaalmeedias võib leida suisa positusi, kus poes müüdav viinapudel on odavam kui tahvel šokolaadi.

"Annekese põhimaitse omadused, mida tarbijad armastavad, on selline suussulav, siidine, koorene maitse ja selle muudatusega me saime pigem seda maitset nagu natukene veel peale timmida," selgitas Orkla Eesti turundusjuht Annika Oja.

"Hinna tõttu seda ei muudetud," rõhutas Oja.

Kakao hinna tõus tabas eriti valusalt just eestlastest magusasõpru. Ainuüksi eelmisel aastal kasvas siin šokolaadi hind kolmandiku võrra ja see on üks kiiremaid hinnatõuse Euroopas. Tõsi, viimastel kuudel on kakaohind maailmaturul langenud, kuid Kalevi sõnul puudub neil endiselt kindlus tuleviku suhtes. Turundusjuht möönis, et seetõttu on Kalevi šokolaaditahvlid väiksemaks läinud, suured näiteks 300 grammi pealt 270 grammi peale.

"Samamoodi enne testisime just seda, et šokolaadi süüakse ju nii-öelda tükikaupa või ampsukaupa. Ja saime siis tulemuseks, et maitsenaudingut kuidagi ei vähenda selline kümneprotsendiline kaalu vähendamine," ütles Oja.

Ent mida vastata inimeste kriitikale, et Kalev müüb sama kaupa väiksema kaaluga, aga sama hinnaga? "Eks me püüdsime teha, mida meie teha saime, et hoida seda ühe toote hinda võimalikult sellisena, et tarbijad oma lemmikmaitset siiski sooviksid ja oleksid võimelised ostma. Ma arvan, et šokolaad ei ole tegelikult selline põhitoiduaine, ta ei ole seal toidupüramiidis kuskil alumisel kohal, mida me peaksime päevas teatud koguse tarbima. Ta on naudinguks mõeldud ja see nauding jäi täpselt samasuguseks," seletas Oja.