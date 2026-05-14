Saksa kohus: Milka tootja eksitas ostjaid šokolaaditahvli suurusega

Hagi algatas Hamburgi tarbijakaitseamet Bremeni piirkondlikus kohtus. Kohus leidis, et segaduse vältimiseks oleks tulnud pakendile lisada arusaadav ja selgelt nähtav teade. Selline märge peaks olema nähtaval vähemalt neli kuud, et tarbijad jõuaksid muudatusega harjuda.

Saksa kohtu otsus ei ole jõustunud. Kostjal on aega üks kuu edasikaebamiseks.

"Võtame tänase kohtuotsuse teadmiseks ja suhtume sellesse tõsiselt ning analüüsime nüüd üksikasjalikult kohtu põhjendusi," ütles USA ettevõtte Mondelēz pressiesindaja Reutersile.

Šokolaad on muutunud kallimaks kehvade saakide tõttu Lääne-Aafrikas, eelkõige Ghanas ja Côte d'Ivoire'is, kus kasvatatakse üle poole maailma kakaoubadest. Kui Mondelēzilt on varem pakendisuuruse vähendamise kohta küsitud, on firma viidanud kasvanud kuludele – alates toorainest, nagu kakao ja piimatooted, kuni energia ja transpordini.