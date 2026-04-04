Galerii: Käravete Lohvil tuli jõelõik läbida isetehtud veesõidukiga

Nagu paadiralli nimi, Käravete Lohv, reedab, on suur osa veesõidukitest valmistatud mõne suure masina sisekummist.

"Veele pääseb... ütleme niimoodi, et kaine peab olema, see on üks tingimus ja ma arvan, et sülelapsi ei peaks kaasa võtma. Aga ülejäänud tingimusi ei ole. Sellepärast et vesi on nii madal, et kui siin suuremad mehed sõidavad kummipaatidega, siis neil tagumik käib mööda põhja," rääkis Käravete Lohvi peakorraldaja Jannu Kaimer.

Laupäeval läks veele 19 paatkonda. 11 lapsega perekond Selge pani välja koguni viis aerutajat.

"Eelmisel aastal, ühe korra kui siin võistlustel ka osalesime, siis tegime (trenni ka). Aga terve aasta muidu valmistusime vaimselt ette," ütles Birgit Selge.

Käravete elanik Marja-Liisa on Käravete Lohvil osalenud ühel korral varemgi, kuid siis koos sõbrannaga. Seekord kutsus ta oma paati vend Toomase.

"Ma arvan, et väiksed üllatused ikka ees ootavad, et natuke kärestikku, natukene oksi, võib-olla vahepeal peab ka maha tulema, maismaad mööda kõndima. Aga ikkagi võiduka lõpuni," lausus Marja-Liisa.

Ambla jõel läbiti kaks kilomeetrit. Sõideti Käravete aleviku ühest servast teise. Kuna veetase oli madal, tuli kõigil aeg-ajalt paadist välja astuda, ja nii ei pääsenud kuiva jalaga keegi. Ka õde-venda Marja-Liisa ja Toomas aerutasid, nagu lubatud, võiduka lõpuni.

"No väljakutseid oli natuke rohkem, kui ma ootasin, aga tehtav ja rõõmus meel nüüd. Ei, kordagi ei olnud (tunnet, et loobuda). Loobumine ei ole aktsepteeritav," ütles Toomas.