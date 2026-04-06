Tallinna linnavolikogu võttis vastu Tallinna Sadama kaks detailplaneeringut

Tallinna linnavolikogu võttis eelmise nädala neljapäeval vastu Tallinna Sadamale kuuluvate alade – "A-reisiterminali ning kruiisiterminali ala" ning "D-terminali ja lähiala" – kaks detailplaneeringut. Peale planeeringute vastuvõtmist korraldavad Tallinna linnaplaneerimise amet ja Kesklinna valitsus avaliku väljapaneku.

A-terminali ala hõlmab 66,14 hektari suurust maa- ja mereala ning D-terminali lähiala detailplaneering hõlmab 7,63 hektari suurust ala.

Detailplaneeringute vastuvõtmine loob eelduse pärast avaliku väljapaneku lõppemist edasi liikuda uue A-terminali kvartali rajamisega ja D-terminali lähiala kinnisvara arendamisega.

A-reisiterminali ning kruiisiterminali ala detailplaneering hõlmab muuhulgas uue A-terminali, kontorihoone ja parkimismaja rajamist koos seda ümbritseva avaliku linnaruumiga.

D-terminali ja lähiala planeeringuga kavandatakse varasem tootmis- ja ärimaa muuta segahoonestusega linnaruumiks, mis ühendab sadamataristu, kaasaegsed ärihooned ja kuni viiekorruselise elamuarenduse.