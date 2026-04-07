Uut õlitehast mõjutavad tarneahelate probleemid

Auveres paiknev Eesti kolmas õlitehase Enefit 280-2 ehitamiseks kulus ligi 400 miljonit eurot ning tootmine peaks algama aprilliga. Toodangu müümisel on probleemiks osutunud tarneahelad.

Ida-Virumaal Auveres paikneva õlitehase käivituskatsed algasid mullu detsembris, praegu on tehas käivitamiseks valmis. Õlitootmine algab aprilli lõpus.

Eesti Energia juhatuse liikme Lauri Karpi sõnul toimub tehases praegu külm- ja kuumkäivituse tööde kokkuvõte ning sertifitseerimine. Kui sellega jõutakse ühele poole, siis alustatakse tehase käivitust.

Õlitootmises müüakse toodangut reeglina 12 kuud ette. Uue õlitehase toodang pannakse müüki siis, kui käivitusraskused on ületatud.

"Kui see õlitehas augusti lõpus saavutab oma sajaprotsendilise täisvõimsuse, on loomulikult müügiplaanide tegemine palju kindlam," ütles Karp.

Põlevkiviõli hind on otseselt seotud nafta hinnaga ja praegust hinda nimetab Karp keskmiselt heaks, kuna õlitootjad on suurte hinnakõikumistega harjunud. Probleemiks on osutunud valmistoodangu müük.

"Maailma õlitootmise ja transportimise tarneahelad on katki. See ei tähenda automaatselt seda, et õli saab väga lihtsalt igale poole müüa. Ka meie peame pingutama, et teatud fraktsioonid meil ikkagi ostja leiavad," ütles Karp.

Täisvõimsusele jõudes võiks 150 töötajaga õlitehas toota kuni 250 000 tonni põlevkiviõli aastas.