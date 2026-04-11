Lauri Karp: lähtume sellest, mida riik põlevkivitööstuselt just praegu soovib

Eesti Energia põlevkivitööstuse vedelkütuse ja ringmajanduse ettevõtet Enefit Industry juhtiv Lauri Karp põhjendas Narva karjääri sulgemist ja Uus-Kiviõli kaeveväljade loovutamist sellega, et senisest rohkem lähtutakse riigi ehk omaniku soovidest, mitte võimalikest tulevikuplaanidest. Nii leiti, et ettevõtte vajadusteks piisab Estonia kaevanduse töös hoidmisest.

Poolteist aastat tagasi Eesti Energia põlevkivitööstuse Enefit Power juhiks tõusnud Lauri Karp juhib alates eelmise aasta kevadest Enefit Poweri tütarettevõttena loodud Enefit Industryd, mis keskendub vedelkütuste tootmisele ja ringmajanduse arendamisele.

Enefit Industry on võtnud sihiks, et põlevkivi tootmist jätkatakse vaid Estonia kaevanduses. Märtsi lõpus teatas ettevõte, et aprillis lõpeb kaevandamine 1970. aastal avatud Narva karjääris, kus tööta jääb sada kaevurit. Samuti selgus, et ettevõte oli eelmise aasta viimastel päevadel ootamatult ja ilma avalikkust sellest teavitamata loovutanud VKG-le oma osa Uus-Kiviõli kaeveväljadest, mille eest oli VKGga võideldud aastaid ja seda kuni riigikohtuni välja.

Kui seni oli Enefit võimalike globaalsete ja Eesti-siseste põlevkivipoliitika muutuste ootuses hoidnud ettevõtte portfellis erinevaid kaevandusi, siis viimaseid otsuseid tehes leiti, et mõttekas on keskenduda sellele, milline on praegune omaniku ehk riigi poliitika. Seda arvestades otsustati, et kahe põlevkivikaevanduse asemel on majanduslikult otstarbekam keskenduda ühele kaevandusele, milleks valiti Estonia. Samuti ei leitud mõtet hoida endale osa Uus-Kiviõli kaeveväljast. Ja kuna selle vastu tundis huvi oma põlevkivivarude kindlustamisest huvitatud VKG, siis müüdigi need kaeveväljad VKG-le.

"Kui me vaatame näiteks 2014. aasta prognoose, siis need nägid ette toota põlevkivi 20 miljonit tonni, mis vastab umbes seitsme-kaheksa õlitehase tarbimisele. On selge, et praegu sellist tarbimist ei ole, ja see on ka üks põhjus, miks me Uus-Kiviõli kaevevälja eelmise aasta neljandas kvartalis VKG-le võõrandasime. Tegemist on müügitehinguga ja osapooled leppisid kokku, et tingimusi ei avalda. Võin vaid öelda, et see oli meie jaoks hea tehing ja hea tehing kindlasti kogu põlevkivitööstusele," ütles Karp. Praegu on Enefitil kolm õlitehast: Enefit 140, Enefit 280 ja avatav Enefit 280-2.

Uus-Kiviõli kaevandusse oli Enefit investeerinud Karbi sõnul umbes kolm miljonit eurot. "Kõik selle kolm miljonit oleme ilusti tagasi teeninud," ütles Karp. Investeeringud olid seotud kahasse VKG-ga tehtud objektidega ehk ligipääsuteede, alajaamade ja settebasseinide rajamisega. Erinevalt VKG-st polnud Enefit hakanud rajama veel maa-alust osa.

Lauri Karp nentis, et kõrvalt võis tunduda kummaline, et eraettevõttele loovutati kaeveväljad, mida on isegi kohtu kaudu soovitud endale ja mille kasutamises – Enefit sai neist 2/3 ja VKG 1/3 – jõuti kokkuleppele vaid kuus aastat enne kaeveväljade mahamüümist.

"Mul on loomulikult väga raske kommenteerida eelnevate juhatuste plaane ja projektsioone. Praegu me vaatame faktidele otsa ja faktid räägivad ühte keelt ning meil on hea meel, et me VKG-ga suudame professionaalselt koostööd teha ja kokku leppida," sõnas ettevõtte juht.

Karp ütles, et Enefiti eelmistes plaanides oleks Uus-Kiviõli vajadus tekkinud pärast 2033. aastat. "Praegu on selge, et meil nii palju tarbijaid, nagu esialgu oli planeeritud, ei ole. Ka 2030. aastatel suudab Estonia kaevandus kõik meie vajadused katta. Soovisime vältida olukorda, kus meil on hästi palju kaevandusi ja kõik töötavad poole koormusega. Nii konsolideerime kõik Estonia kaevandusse," rääkis Karp.

Estonia kaevandus. Autor/allikas: Rene Kundla/ERR

Mõnest Eesti erakonnast on tulnud ka mõtteid, et põlevkivitööstus on vaja kokkutõmbamise asemel säilitada. Lauri Karp ütleb, et nad lähtuvad olemasolevast olukorrast. "Praegu ei ole valitsus ega omanik meile andnud suunist ühte või teist lisatarbijat ehitada. Kaevandamine on ainult siis

loogiline, kui on uus tarbija. Uus tarbija on kas uus õlitehas või kaks uut õlitehast või elektrijaam või midagi muud. Nii kaua kui meil seda infot ei ole, ei tee me ühtegi otsust kaevevälja avada. Ja kõik need otsused on väga pika vinnaga. Iga uue käitise planeerimine, ehitamine, loastamine võtab 8-12 aastat aega. Seega kui täna hüpoteetiliselt mängida, et isegi selline mõte on laual, siis me räägime millestki, mis on aastal 2040 ehk väga kauges tulevikus."

Lauri Karp ütles, et tal pole paslik kommenteerida seda, miks varem pidas Enefit vajalikuks hoida enda käes erinevaid kaevevälju. "Ma jällegi ei saa kommenteerida varasemate juhatuste mõtteid ega kaalutlusi, kuid praegu on kindel sõnum see, et meie käitised saavad hakkama Estonia kaevanduse abil. Meil on ka seal portfellis piisavalt kaevelubasid, mida me saame tol hetkel, kui omanik selle suunise meile annab, aktiveerida. Rõhutan veel kord, et uue kaevevälja arendamine võtabki pika aja, aga selleks peab olema veel kindlus, mille jaoks me seda arendame. Ja loomulikult me peame vaatama, kas need tarbijad on suured tarbijad või väikesed tarbijad. Mida me näeme praegu, on see, et elektritootmine on võrreldes ajaloolise arenguga põlevkivi väiketarbija, suur tarbija on õlitööstus. Ja loomulikult me opereerime mitte ainult Eesti seaduste raamides, vaid ka Euroopa keskkonna ja kliimaseaduste raamides ning seal on veel üks lisaküsimärk, kuidas see areneb järgmisel kümnel, kahekümnel aastal," rääkis Karp.

Enefiti põlevkivivajadus on aastas umbes viis miljonit tonni kaubapõlevkivi.