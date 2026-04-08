Otse kell 8.30: komisjon arutab eelarvevahendite kasutamist eestikeelsele õppele üleminekul

Riigikogu riigieelarve kontrolli erikomisjon arutab kolmapäeval kell 8.30 algaval istungil eestikeelsele õppele üleminekuks eraldatud eelarvevahendite kasutamist ja selle tulemuslikkust. Komisjoni istung on avalik ja seda saab vaadata ERR-i portaalist.

Komisjoni istungile on kutsutud haridus- ja teadusministeeriumi asekantsler Kairi Kaldoja, eestikeelsele õppele ülemineku osakonna juhataja Helna Karu, keeleameti peadirektor Ilmar Tomusk, Tallinna linnapea Peeter Raudsepp, abilinnapea Andrei Kante, Tallinna haridusameti juhataja Kaarel Rundu ning riigikontrolli auditijuht Rauno Vinni.

Toimetaja: Urmet Kook

Samal teemal

09:25

Raadiouudised (08.04.2026 09:00:00)

09:25

Otse kell 17.30: erakondade debatt linnade ja valdade päeval

09:24

EKA vabade kunstide teaduskond ja disainiteaduskond saavad uued juhid

09:17

Kuuldemängu "Rooma maraton" peaosaline Mähar: jooksmine puhastab mõtteid

09:13

Venemaa üks suurimaid rafineerimistehaseid seiskus pärast Ukraina rünnakut Uuendatud

09:10

New Orleans Pelicans korraldas klubi ajaloo suurima viskekontserdi

09:09

Otse kell 12: riigikogu infotunnis Michal, Purga, Taro

09:07

Erkki Keldo: Eestil on juba arengupanga rolli täitev asutus, see on EISA

08:45

ERR-i teleuudised kell 7:00

08:39

Ülle Kaljuste: Ita Ever oli suur eneseületaja

07.04

USA pommitas Iraani Khargi saart, ka Iisrael korraldas ulatusliku õhurünnaku Uuendatud

07.04

SOK müüb Prisma Eesti kauplused Coopile Uuendatud

07.04

Austraalia vahistas sõjakuritegude süüdistusega riigi enim autasustatud sõduri

07.04

Meedia: Iraani uus juht lamab teadvusetult haiglas

07:23

Trump peatas Iraani pommitamise kava, Iraan lubas avada Hormuzi väina Uuendatud

06.04

Starlink on asunud satelliitside soodustustega Eesti turgu vallutama

07.04

Tallinna linnavalitsus kiitis heaks Meriväljale Maxima kaupluse rajamise

07.04

Astronaudid tegid Kuu ümber edukalt tiiru

07.04

Sõja 1504. päev: Ukraina ründas Vene sõjaväega seotud keemiatehast Voroneži oblastis Uuendatud

07.04

Eesti inimeste tervist räsib tuulikute asemel endiselt ahiküte ja põlevkivi

09:10

New Orleans Pelicans korraldas klubi ajaloo suurima viskekontserdi

08:37

TÄNA OTSE | Premium liigas kohtuvad Levadia ja Vaprus

07:57

VIDEO | Shein lõi Norras teist mängu järjest värava

07.04

Bayern naaseb Madridist võiduga

09:24

EKA vabade kunstide teaduskond ja disainiteaduskond saavad uued juhid

04:35

Kaks Eesti kirjastust avaldasid kulka toetusega sama raamatu

07.04

A-Galeriis on avatud Kati Erme ehtenäitus ja ehtekunstnike ühisnäitus

07.04

Von Krahli teatris esietendub Johhan Rosenbergi lavastus "Öömaaeg"

09:17

Kuuldemängu "Rooma maraton" peaosaline Mähar: jooksmine puhastab mõtteid

08:39

Ülle Kaljuste: Ita Ever oli suur eneseületaja

07.04

Hendrik Relve kutsub rännusaate avalikule salvestusele

07.04

Muusikaettevõtja: tulihingeline fännibaas on olulisem kui Spotify numbrid

07.04

Päevakaja (07.04.2026 18:00:00)

07.04

Kuu aja pärast avab Kaasaegse Kunsti Eesti keskus Veneetsias Eesti paviljoni

07.04

Eesti Energia uue õlitehase käivituskatsed osutusid edukaks

07.04

Ihaste lasteaed sai detailplaneeringu, kuid ehitust ei pruugi tullagi

07.04

Soome kaubanduskontsern SOK müüb Prisma Eesti kauplused Coopile

07.04

Elvas kukutavad isamaalased enda poolt paika pandud vallavanemat

07.04

Raadiouudised (07.04.2026 15:00:00)

07.04

Ilm läheb kuivemaks

07.04

Transpordikütuste Ühing soovitab valitsusel ajutiselt langetada diislikütuse aktsiisi

07.04

Raadiouudised (07.04.2026 12:00:00)

