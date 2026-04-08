Otse kell 8.30: komisjon arutab eelarvevahendite kasutamist eestikeelsele õppele üleminekul
Riigikogu riigieelarve kontrolli erikomisjon arutab kolmapäeval kell 8.30 algaval istungil eestikeelsele õppele üleminekuks eraldatud eelarvevahendite kasutamist ja selle tulemuslikkust. Komisjoni istung on avalik ja seda saab vaadata ERR-i portaalist.
Komisjoni istungile on kutsutud haridus- ja teadusministeeriumi asekantsler Kairi Kaldoja, eestikeelsele õppele ülemineku osakonna juhataja Helna Karu, keeleameti peadirektor Ilmar Tomusk, Tallinna linnapea Peeter Raudsepp, abilinnapea Andrei Kante, Tallinna haridusameti juhataja Kaarel Rundu ning riigikontrolli auditijuht Rauno Vinni.
