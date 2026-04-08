Prantsusmaa kavatseb suurendada ründedroonide varusid

Kaitsekulutuste eelnõu esitati pärast seda, kui Prantsusmaa kõrgemad sõjaväejuhid ütlesid, et riik peab olema lähiaastatel valmis kokkupõrkeks Venemaaga.

Valitsus esitles kolmapäeval ajakohastatud kaitseplaneerimise seadust, lisades Prantsusmaa kaitsekulutustele aastateks 2024–2030 veel 36 miljardit eurot.

"Meie relvajõud peavad olema suutelised reageerima suurele konfliktile aja jooksul, mida keegi meist ei oska prognoosida," ütles kaitseminister Catherine Vautrin pärast kohtumist kõrgete kaitse- ja julgeolekuametnikega.

Parlamendile esitatava muudetud seaduseelnõu kohaselt ulatuks aastaeelarve 2030. aastal 76,3 miljardi euroni, mis moodustab 2,5 protsenti sisemajanduse koguproduktist, võrreldes selle aasta 57,1 miljardi euroga.

Seaduseelnõu ei näe ette Prantsuse relvajõudude kasvu, mis jääb 210 000 tegevväelase, 225 lahinglennuki ja 15 fregati juurde.

Eelnõu näeb ette eraldada laskemoonavarude suurendamiseks praegusest kuni 2030. aastani täiendavalt 8,5 miljardit eurot, mis tõstab kogusumma 26 miljardi euroni.

Kuigi varude tase on salastatud, on kavas seda suurendada 400 protsenti kõigi kaugjuhitavate lahingumoonatüüpide, näiteks ründedroonide puhul.