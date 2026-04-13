Otse kell 12: Tõnis Mölder ja Aivar Pilv Mölderi kahtlustusest

Riigikogu liige Tõnis Mölder ja tema kaitsja vandeadvokaat Aivar Pilv annavad esmaspäeval pressikonverentsi, kus jagavad selgitusi Mölderile esitatud kahtlustuste kohta ja selgitavad nende hinnangul kohtueelse menetlusega tekkinud kitsaskohti. Kell 12 algavat pressikonverentsi näeb otsepildis ERR-i portaalis.

Mölderile on esitatud kahtlustus altkäemaksu küsimises ja altkäemaksu võtmisega nõustumises ning kelmuses ametiisikuna.

Teisipäeval on riigikogu istungi päevakorras õiguskantsleri ettepanek anda nõusolek Möldrilt saadikupuutumatuse äravõtmiseks ja tema suhtes kohtumenetluse jätkamiseks.

Küll aga avastas Mölder enda uurimistoimikuga tutvudes, et kaitsepolitsei oli jälginud tema sideandmeid, tuvastamaks kontakte riigikogu liikmete ja ministeeriumiametnikega. Lähtuvalt riigikohtu lahendist, mille järgi saab kriminaalasjades tõendina kasutada ainult ärilisel eesmärgil säilitatud sideandmeid, lubas prokuratuur ka pooleliolevates asjades tõendid üle vaadata.

Toimetaja: Mirjam Mäekivi

Samal teemal

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

otse uudistemajast

tule tööle

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo