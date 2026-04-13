Fotod: Tallinna Raekoja platsile on tekkinud suured lained

Tallinna Raekoja platsi kate on viimaste aastatega muutunud aina lainelisemaks. Linnavalitsus tegeleb platsi katte korrastamise ettevalmistamisega ning see läheb maksma mitu miljonit eurot. Korrastamine võib alata paari aasta pärast.

Tallinna kuulsaima ajaloolise väljaku kate torkab tänavusel kevadel silma eriti suurte lainetega ning see on silma jäänud ka linnavalitsusele, kes kavandab katte korrastamist.

Praeguseks on linna keskkonna- ja kommunaalamet alustanud ideekonkursi ja projekteerimise ettevalmistusi.

Abilinnapea Kristjan Järvan (Isamaa) ütles ERR-ile, et Raekoja platsi katte lainetuse põhjuseid on mitu.

"Üheks oluliseks teguriks on platsi all paiknevad ajaloolised kihistused, sealhulgas keskaegsete hoonete vundamendid, mis muudavad aluspinna ebaühtlaseks. Samuti mõjutavad katet külmakerked, mis tekivad pinnase omaduste ja ilmastikutingimuste koosmõjul," lausus Järvan.

Veel aprillis kavatseb linn tutvustada korrastamise täpsemaid plaane ning linlastel on võimalik kaasa rääkida. Ideekonkursi tulemused selguvad tänavu sügisel.

Seejärel on plaan alustada projekteerimisega 2026. aasta lõpus ning ehitustööd võiksid praeguse ajakava järgi alata 2028. aasta kevadel või suvel, ütles Järvan.

Kui kaua ehitus aega võtab, selgub projekteerimise käigus, lisas ta.

"Juba projekteerimise etapis on plaanis teha ka arheoloogilised uuringud, et vähendada hilisemaid riske ja ootamatuid kulusid," lausus Järvan.

Praeguse seisuga läheb Raekoja platsi korrastamine maksma kolm miljonit eurot, kuid see täpsustub edasise töö käigus, ütles abilinnapea.