X!

Fotod: Tallinna Raekoja platsile on tekkinud suured lained

Eesti
Lainetav Raekoja plats
Vaata galeriid
23 pilti
Tallinna Raekoja platsi kate on viimaste aastatega muutunud aina lainelisemaks. Linnavalitsus tegeleb platsi katte korrastamise ettevalmistamisega ning see läheb maksma mitu miljonit eurot. Korrastamine võib alata paari aasta pärast.

Tallinna kuulsaima ajaloolise väljaku kate torkab tänavusel kevadel silma eriti suurte lainetega ning see on silma jäänud ka linnavalitsusele, kes kavandab katte korrastamist.

Praeguseks on linna keskkonna- ja kommunaalamet alustanud ideekonkursi ja projekteerimise ettevalmistusi.

Abilinnapea Kristjan Järvan (Isamaa) ütles ERR-ile, et Raekoja platsi katte lainetuse põhjuseid on mitu.

"Üheks oluliseks teguriks on platsi all paiknevad ajaloolised kihistused, sealhulgas keskaegsete hoonete vundamendid, mis muudavad aluspinna ebaühtlaseks. Samuti mõjutavad katet külmakerked, mis tekivad pinnase omaduste ja ilmastikutingimuste koosmõjul," lausus Järvan.

Veel aprillis kavatseb linn tutvustada korrastamise täpsemaid plaane ning linlastel on võimalik kaasa rääkida. Ideekonkursi tulemused selguvad tänavu sügisel.

Seejärel on plaan alustada projekteerimisega 2026. aasta lõpus ning ehitustööd võiksid praeguse ajakava järgi alata 2028. aasta kevadel või suvel, ütles Järvan.

Kui kaua ehitus aega võtab, selgub projekteerimise käigus, lisas ta.

"Juba projekteerimise etapis on plaanis teha ka arheoloogilised uuringud, et vähendada hilisemaid riske ja ootamatuid kulusid," lausus Järvan.

Praeguse seisuga läheb Raekoja platsi korrastamine maksma kolm miljonit eurot, kuid see täpsustub edasise töö käigus, ütles abilinnapea.

Toimetaja: Marko Tooming

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

12:34

12:26

12:23

12:20

12:08

11:59

11:50

11:49

11:48

11:23

otse uudistemajast

tule tööle

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

08:13

12.04

07:49

12.04

12.04

08:56

07:28

12.04

11.04

12.04

ilmateade

loe: sport

12:23

11:50

11:16

10:39

loe: kultuur

11:03

10:41

08:27

12.04

loe: eeter

11:48

12.04

12.04

12.04

Raadiouudised

11:20

09:25

12.04

11.04

11.04

11.04

11.04

10.04

10.04

10.04

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo