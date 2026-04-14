Naisühendused hakkavad taas aasta ema auhinda välja andma

Auhinna preemiafond on 10 000 eurot. Laureaat kuulutatakse välja ja preemia antakse üle pidulikul tseremoonial 8. mail Tallinnas Jaan Poska majas.

Aasta ema konkursi eesmärk on tunnustada ja tänada emasid, kes on pühendunult kasvatanud lapsi ning loonud tugeva ja hooliva perekeskkonna. Kandidaadiks saab esitada ema, kes on Eesti Vabariigi kodanik ning kelle peres kasvab või on üles kasvanud vähemalt neli last. Kandidaate võivad esitada kõik soovijad, välja arvatud iseenda kandidatuuri esitamine.

Konkurssi korraldavad SA Väärtustades elu, Eesti pensionäride ühenduste liit, Eesti naisteühenduste ümarlaud, Isamaa naiskogu IREN, Isamaa perede ühendus ja Eesti lasterikaste perede liit.

Preemia asutanud Eesti naisliit lõpetas aasta ema ja aasta isa autasude väljaandmise 2023. aastaga, tuues põhjenduseks ühiskonna muutunud ootused. 2024. aastal ja mullu andis erakond Isamaa välja Isamaa aasta ema tiitli.

Kui naisliidu aasta ema konkursil said kandideerida vähemalt kahe lapsega ja abielus emad, siis nüüd on konkureerimisel laste piirmääraks neli last. Samas pole abielus olemise nõuet auhinna statuudis välja toodud.