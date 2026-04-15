X!

Kaljurand: president peab olema sõnumites selge ja välisminister käituma esidiplomaadina

Marina Kaljurand ütles, et praegu ta ennast pärast Euroopa Parlamendi mandaadi lõppu poliitikas jätkamas ei näe.
Marina Kaljurand ütles, et praegu ta ennast pärast Euroopa Parlamendi mandaadi lõppu poliitikas jätkamas ei näe. Autor/allikas: Siim Lõvi/ERR
President peaks olema oma sõnumites kohe selge ja mitte hiljem selgitama, mida ta tegelikult silmas pidas. Samas ei käitu ka välisminister Eesti riigi esidiplomaadile väärikalt, leiab Euroopa Parlamendi saadik, endine välisminister ja kogenud diplomaat Marina Kaljurand (SDE) välisministeeriumi ja Kadrioru vahelisi vastuolusid hinnates.

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna poliitikud on öelnud, et nad ei kiirusta oma seisukoha kujundamise ja avaldamisega, kas sotsiaaldemokraadid on valmis toetama Alar Karise jätkamist presidendina või mitte. On antud mõista, et see otsus sõltub ka sellest, kas teie olete valmis kandideerima või mitte. Kas olete otsuse teinud?

See on väga kummastav, et teie praegu seda küsimust mulle esitate. Jah, ma jälgin praegu kõrvalt, mis toimub presidendivalimiste ümber, aga ma kindlasti ei soovi sellel teemal spekuleerida.

Te ei soovi spekuleerida või te ei soovi kandideerida?

Ma ei soovi sellel teemal spekuleerida.

Kui sotsiaaldemokraatide juhtkonnal on mulle küsimusi ja me räägime regulaarselt, siis ma räägin esmalt nendega ja mitte teie kaudu.

Saan ma õigesti aru, et Sotsiaaldemokraatliku Erakonna juhtkonnast ei ole keegi teie käest küsinud valmiduse kohta kandideerida presidendivalimistel?

Praegu on liiga vara sellest rääkida. Jah, me ei ole sellest rääkinud.

Milline on endise välisministri ja kogenud diplomaadina teie seisukoht president Karise hiljutise väljaütlemise kohta välisministeeriumi ja selle võimekuse kohta vaadata kaugemale tulevikku?

Ma arvan, et need väljaütlemised näitasidki tegelikult seda vastasseisu, mis on nii Kadrioru kui ka välisministeeriumi vahel. Paraku ei ole need kaks asutust suutnud omavahel asju selgeks rääkida. Nii et mina näen seda presidendi intervjuud just selles valguses.

Jah, kindlasti ta (president Karis – toim) oleks võinud olla oma sõnastuses palju täpsem ja selgem. Hakkab kuidagi muutuma rutiinseks juba, et alguses midagi öeldakse ja siis tuleb kas Facebooki postitus või mingi muu selgitus. Ma arvan, et kui sul on midagi öelda, siis tuleb seda kohe öelda selgelt, arusaadavalt ja üheselt.

Aga on kahetsusväärne, et nende kahe maja vahel sellised vastuolud on. Ja ma pean tunnistama, et ega ka välisminister ei käitu Eesti riigi esidiplomaadile väärikalt.

Mida te täpsemalt silmas peate?

Ma eeldan ka välisministrilt, et enne kui ta avaldusi kirjutab või postitab, võiks ta presidendiga rääkida. Kui te mäletate, siis pärast Kasahstani intsidenti oli küsimus, kas välisminister on presidendiga suhelnud. Selgus, et ei olnud.

Sellistes olukordades on omavaheline suhtlemine alati kõige parem. Et saaks parandada seda, kui on midagi valesti tehtud. Või selgitada, kui ei ole midagi valesti tehtud. Ja ka selleks, et tulevikus midagi taolist ei juhtuks.

Aga praegu paistab, et on alanud hoopis riigikogu valimiste kampaania ja kõrvalt on seda kurb ja piinlik vaadata.

Te ütlesite, et ei soovi lähenevate presidendivalimiste teemal spekuleerida, aga pikemas perspektiivis, 2029. aastal lõpeb teie Euroopa Parlamendi saadiku mandaat. Kas olete enda jaoks otsustanud, kas plaanite jätkata pärast seda aktiivses poliitikas?

Ma tean seda, et ma lõpetan oma mandaadi Euroopa Parlamendis poliitikas olles.

Aga fakt on ka see, et varsti pensioniga läheneb ja ma tean ka seda, et mu lastelastel oleks väga hea meel, kui ma tegeleksin rohkem nendega.

Nii et praegu ma ütleksin, et pärast Euroopa Parlamendi mandaadi lõppemist ma pigem tegelen oma lastelaste kui poliitikaga.

Aga ma tean, kui vale on anda selliseid väga konkreetseid vastuseid ja spekuleerida. Helistage mulle kolme aasta pärast. Siis on kevad 2029 ja siis ma ütlen teile kindlasti, mis ma edasi teen.

Toimetaja: Urmet Kook

