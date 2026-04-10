Tsahkna vabandas Karise öeldu tõttu diplomaatide ees

"Kirjutan teile Armeeniast, kuna Eesti välisteenistus ja diplomaadid on tõmmatud sisepoliitilisse võitlusse. Minu mälu järgi esimest korda on Eesti senine konsensuslik julgeoleku- ja välispoliitika tõmmatud valimisvõitlusesse ja mul on poliitikuna selle pärast piinlik. Ma vabandan teie ees," kirjutas Tsahkna ERR-i käsutuses olevas kirjas.

"Eesti diplomaadid on pühendunult seisnud Eesti vabaduse ja julgeoleku eest, te teete seda iga päev ja meil on pikk visioon vabaduse kaitsel," lisas Tsahkna.

"Ma olen teile ja teie lähedastele tänulik selle pühendumuse eest. Ärme lase ennast segada sisepoliitilistest heitlustest. Kunagi iseseisvuse taastamise järgselt leppisime kokku kahes põhimõttes – me hakkame seekord iga hinna eest agressorile vastu ning me ei ole enam kunagi üksi. Hoiame seljad koos ja lähtume nendest põhimõtetest," seisus veel Tsahkna kirjas.

President Alar Karis ütles neljapäeval ajalehele Lääne Elu välispoliitikast rääkides, et Eesti keskendub välispoliitikas väga tänasele päevale, aga jõudu vaadata ka kaugemale ja suuremalt välisministeeriumis ei ole.

Karise sõnavõtt tekitas poliitikute seas väga elavat ja kohati erinevat tagasisidet. Näiteks riigikogu väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson (RE) leidis, et Karis solvas diplomaate. Opositsioonierakondade esindajad Raimond Kaljulaid (SDE) ja Urmas Reinsalu (Isamaa) aga jäid märksa neutraalsemale positsioonile, hinnates, et tegemist on tõsise ning adekvaatse tagasisidega ministeeriumile.