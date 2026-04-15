Otse kell 12.30: Karise ja Nauseda pressikonverents
Leedus riigivisiidil viibiv president Alar Karis annab kolmapäeval Leedu president Gitanas Nausėdaga ühise pressikonverentsi. Kell 12.30 algavat pressikonverentsi eesti ja leedu keeles näeb otsepildis ERR-i portaalis.
President Alar Karis on koos abikaasa Sirje Karisega Leedu riigipea Gitanas Nausėda kutsel 15.–16. aprillini riigivisiidil Leedus, kus külastab Vilniust ja Kaunast. Riigipead saadavad visiidil riigikogu liikmed Enn Eesmaa ja Luisa Värk, kaitseminister Hanno Pevkur, Tartu linnapea Urmas Klaas ning äri- ja kultuuridelegatsioon.
Toimetaja: Mirjam Mäekivi