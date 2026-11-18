Läti uus valitsus ei pea keskenduma ainult bürokraatia ja raiskamise vähendamisele, vaid ka tegeliku majanduskasvu edendamisele, ütles peaminister Andris Kulbergs teisipäeva õhtul ajakirjanikele pärast seimi hääletust, millega tema valitsus heaks kiideti.

Peaminister rõhutas, et valitsuse töös on oluline professionaalide ja poliitikute kombinatsioon, eriti ministeeriumides, kus on vaja põhjalikke valdkondlikke teadmisi ja praktilist kogemust.

Kulbergsi sõnul on majandusreformideks vaja ministreid, kes tunnevad ärikeskkonda ja on võimelised tegema majanduskasvule suunatud otsuseid. Peaminister tõi näiteks majandusministri kandidaadiks esitatud Edgars Štelmahersi, viidates tema kogemusele erasektoris, tootmises ja ekspordis.

Peaminister kiitis ka transpordiministri kandidaadiks esitatud Krišs Lipšānsit, tuues esile tema teadmised Rail Balticu projektist ja transpordisektori toimimisest. Kulbergs väljendas veendumust, et ministeerium ei vaja mitte ainult finantsarvestuse mõistmist, vaid ka praktilist arusaamist transpordi, logistika ja mobiilsuse arengust.

Kommenteerides rahandusministri kandidaadiks esitatud Kārlis Purgailist, märkis peaminister, et riik vajab teistsugust lähenemist finantsjuhtimisele, mis põhineks erasektori kogemusel. Ta kordas oma toetust avatud ja avalikkusele arusaadavale riigieelarvele, mis oleks digitaalselt kättesaadav ja andmepõhine.

Kaitseteemal rääkides rõhutas Kulbergs kaitseminister Raivis Melnise sõjalise kogemuse olulisust. Peaminister märkis, et Läti vajab kaasaegset kaitsepoliitikat, arendades samal ajal oma sõjatööstust ja kaitsetehnoloogia tootmist.

Kulbergs avaldas ka lootust, et välisministeerium hakkab aktiivsemalt tegelema investeeringute kaasamisega, majandusdiplomaatia edendamisega ja kapitali sissevooluga Lätti.

Samal ajal õnnitles Ühisnimekirja kuuluv peaminister oma koalitsioonipartnereid Rahvuslikust Liidust, rõhutades mõlema poliitilise jõu ühiseid väärtusi perepoliitika, demograafia ja laste heaolu küsimustes.

"Ma ei taha, et see oleks seotud järgmiste valimistega. Ma tahan, et see oleks seotud meie tuleviku ja meie lastega, et saaksime jätta Läti oma lastele parema ja turvalisema paigana," ütles Kulbergs.