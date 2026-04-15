Merevägi saab järgmisel aasta kätte kaks uut kaatrit

Kuus aastat tagasi samas tehases mereväele ehitatud kaks kaatrit anti 2024. aastal Ukrainale. Kolmapäeval peeti aga juba tehases ehitusel oleva teise väekaitsekaatri kiilutseremooniat.

Uued laevad on selles tehases varasemalt ehitatud laevadega võrreldes juba täiustatud mudel, need on eelmistest pisut pikemad ja võimelised sõitma veelgi madalamas vees. Laevad on 20 meetrit pikad ja lähevad maksma kokku ligi 10 miljonit eurot.

"Need kaks patrullalust, mille merevägi saab, (nendega saab) ennekõike läbi viia patrullfunktsioone meie rannikumeres, õiguskaitsefunktsioone ja kui vaja, kaasata neid ka merepäästeoperatsioonidel. Tegemist ei ole üks ühele samade platvormidega, mis Ukrainasse sai saadetud. Nende platvormide disainimisel ja ehitamisel on arvesse võetud nii meie varasemat kogemust laevadega kui ka ukrainlaste tagasisidet parenduste osas," lausus mereväe staabiülem mereväekapten Ain Pärna.