Pildid: Ida-Virumaal lõhuti Ereda holokausti ohvrite mälestusmärk

Reedel avastati, et Ida-Virumaal asuv Ereda holokausti ohvrite mälestusmärk on lõhutud. Eesti juudi kogukond teavitas juhtunust politseid.

"Tundmatud isikud on kahjustanud mälestusmärki, mis on pühendatud holokausti ohvrite mälestuse jäädvustamisele. Juhtunust on teavitatud politseid ning õiguskaitseorganid on sündmuse fikseerinud. Politsei tegeleb juhtunu asjaolude selgitamise ja süüdlaste väljaselgitamisega," kirjutas juudi kogukond sotsiaalmeedias.

Kogukond lisas, et sellised teod on sügavalt muret tekitavad ja solvavad nii ohvrite mälestust kui ka kogu ühiskonda.

"Eesti juudi kogukond tänab politseid kiire reageerimise eest ning loodab juhtunu asjaolude kiirele selgitamisele ja mälestusmärgi taastamisele," lisati avalduses. .